Temelini Erdoğan atmıştı! 3 yıl sonra sökülüyor

Temeli üç yıl önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Katar Emiri ve bakanlar tarafından atılan BMC’nin Sakarya Karasu ilçesindeki fabrikası sökülüyor. Erdoğan, 13 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, fabrikanın 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını söylemişti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve bakanların katıldığı törenle temeli 3 yıl önce atılan BMC’nin Sakarya Karasu’da deniz kenarında bulunan fabrikasında söküm işlemleri başladı.

“MİLLETİMİZİN UMUTLARINI, İMKÂNLARINI TÜKETTİNİZ”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından fabrikanın söküm çalışmalarına ilişkin bir video paylaşarak duruma tepki gösterdi. Dikbayır paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin umutlarını, imkânlarını tükettiniz! Cumhurbaşkanı’nın Katarlılarla birlikte şov yaparak temel attığı, güya 10.000 kişinin çalışacağı Sakarya’daki BMC fabrikasını söküyorlar. Defalarca bunun rant ve peşkeş olduğunu belirtmiştik. Millî servete yazık be kardeşim!”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, 13 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, fabrikanın 10 bin kişiye istihdam sağlayacağı müjdesini vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

“222 hektar alan üzerine kurulan bu tesiste tank fabrikası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, ticari araç ve motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi pek çok üretim hattı bulunuyor. Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak BMC üretim üssü tüm etaplarıyla üretime geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Yine tesisin bütün üniteleriyle hizmete girdiğinde ülkemiz ekonomisine senelik 5 milyar dolarlık bir katma değer oluşturmasını bekliyoruz. Kendi ihtiyaçlarımız haricinde katar başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı ülkesine yıllık 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

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