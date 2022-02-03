Tepki çeken inşaat sorumlularından pişkin savunma

Süleymaniye Camii’nin siluetine hançer gibi saplanan binayı inşa eden İlim Yayma Vakfı’nda açıklama geldi.

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Kanuni Sultan Süleyman adına Mimar Sinan tarafından tarihi yarımadada 1551-1557 yılları arasında inşa edilen Süleymani Camii'nin hemen önünde yükselen ve siluetine hançer gibi saplanan inşaat tepkilere neden oldu.

Skandalı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Süleymaniye'nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019'da dönemin İBB'si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın!” paylaşımı ile gündeme taşıdı.

İBB, inşaatın durdurulması için koruma kuruluna başvuracak. Tepkilerin odağındaki inşaatın sahibi İlim Yayma Vakfı da açıklama yaptı.

“YURT YAPILMAK ÜZERE BAĞIŞLANDI”

Açıklamada “Sosyal medyada İlim Yayma Vakfı tarafından yaptırılan bir binanın Süleymaniye Camii'nin siluetini kapattığına ilişkin olarak yapılan paylaşımlar nedeni ile İlim Yayma Vakfı olarak konu hakkında açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur” denilerek inşaat süreci ile ilgili bilgi verildi.

Fetva Yokuşunda bulunan Fetva Han ismi ile 50 yıldan fazla bir süredir han olarak işletilen binanın sahipleri tarafından yurt olarak kullanılması şartı ile İlim Yayma Vakfı'na bağışlandığı kaydedildi.

Bağışlanan binada deprem risk analizi yaptırıldığı ve binanın depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldığından binanın yıkıldığı anlatıldı.

“SİLUETE UYGUN BİR BİNA YAPILMAKTADIR”

Açıklamada. yıkılan binanın yerine daha küçük bir bina inşa edildiği savunularak “Bina yeniden projelendirilmiş, yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere tek kütle halinde daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır. Böylelikle binamız Süleymaniye Camii'nin etrafının açılmasına ve camiinin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır” denildi.

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