Tepkileri makul görüyorum

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe SÖZCÜ’yü ziyaret etti, gündemdeki İmamoğlu kararı için bu tespiti yaptı... Kabaktepe, Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz’a seçim hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

16 yıllık yayın hayatımızın en farklı ziyareti dün gerçekleşti. Bugüne kadar SÖZCÜ'ye akreditasyon uygulayarak hiçbir toplantısına çağırmayan iktidar partisi AKP'nin İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz ile görüştü. Metin Yılmaz ziyarette, SÖZCÜ'nün evrensel gazetecilik ilkelerine göre yayıncılık yapan, gazetecilik dışında hiçbir faaliyeti olmayan tarafsız ve bağımsız bir yayın organı olduğunu anlattı. Kabaktepe de, İstanbul'da yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verip, gündeme ilişkin görüşlerini aktardı. Osman Nuri Kabaktepe, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararını şöyle değerlendirdi:

“Herkes mahkemenin aldığı kararı kendi zaviyesinden değerlendirir; doğru bulur, haksız bulur. Mahkeme kararına verilen tepkilerin hepsini makul görüyorum; karşı çıkanı da, savunanı da. Ben üç kategoride bakıyorum. Bir, olayın siyasi tarafı var. İki, etik ve ahlak açısından bakıyorum. Üç, hukuk açısından bakıyorum. Olay çıktığında biz açıklamalarımızı yaptık, ben de sosyal medya aracılığıyla yaptım, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.”

BEN DE YARGILANDIM

“Biz AK Parti olarak her zaman demokrasinin yanında olduğumuzu, bu zeminde hareket etmek istediğimizi, siyasal yaklaşımımızın bu olduğunu ifade ettik. Ben de 1998 ya da 1999'da (Tarihimizin yüz karası bir hükümet) dediğim için aynı kanundan yargılanmış biriyim. Türkiye'de siyasi yasaklılık konusunun hangi suçları ve hangi yılları kapsadığına dair bir düzenleme yapılabilir. Hırsızlık suçu işleyenle eleştiri ya da hakaret eden aynı mı tutulmalı? Bunları konuşmak lazım.”

İmamoğlu döneminde İBB'de 15 binin üzerinde insanın işten çıkarıldığını iddia eden Kabaktepe, “Bunların ekseriyeti sosyal medyada Tayyip Erdoğan'ı beğendiği için. Dolayısıyla bu tutarlılık noktasında bir eksiklik görüyoruz” dedi. AKP İl Başkanı, erken seçim tartışmaları için de, “Kişisel olarak erken seçim beklentim yok. Haziran ayında yoğunluk var. Okulların tatil olması, üniversite sınavları… Belki erken seçim gibi değil de 5-10 gün ileri, geri kaydırma tartışmaları zaman zaman oluyor. Ama ben beklemiyorum. Kesin olur ya da olmaz diyemiyorum” değerlendirmesini yaptı.