Tepkilerin ardından Bakan Kurum’dan Ayder paylaşımı

Ayder Yaylası'nın şantiyeye döndüğünü gösteren fotoğraflar büyük tepki çekmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tepkiler üzerine açıklama yaptı.

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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan doğa harikası Ayder Yaylası’nın son halini gösteren fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu ve toplumun geniş kesimleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Ayder Yaylası’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen “kentsel dönüşüm” çalışmaları kapsamında, yeşil alanın adeta şantiyeye dönüştüğü görüldü.

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Bakan Murat Kurum, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kurum, “Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz. Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3.863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Ayder'imizde; altyapıyı yeniledik. Otoparkı, doğal yapıyı hiçbir şekilde bozmadan yer altına indirdik. Seyir teraslarını yapıyoruz. Hepsi bitince, doğal doku daha da ortaya çıkınca, yeni Ayder'imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel ve yeşil olacak” ifadelerini kullandı.