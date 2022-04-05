Terk edilen 3 aylık bebeğin annesi tutuklandı
Pendik’te bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen 3 aylık bebeği terk ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen anne E.S.’nin tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Pendik'te, terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, süt annelik yaptığı 3 aylık bebeğe Nisa Mihriban ismini vermişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bebeğini terk eden anne E.S., (21) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S., Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli E.S., “neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralama” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
TUTUKLANDI
Hakimlik, E.S.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.