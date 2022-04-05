Abone Ol

Terk edilen 3 aylık bebeğin annesi tutuklandı

Pendik’te bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen 3 aylık bebeği terk ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen anne E.S.’nin tutuklanmasına karar verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Terk edilen 3 aylık bebeğin annesi tutuklandı

İstanbul Pendik'te, terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, süt annelik yaptığı 3 aylık bebeğe Nisa Mihriban ismini vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bebeğini terk eden anne E.S., (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S., Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli E.S., “neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralama” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, E.S.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Terk edilen bebeğin beyin ölümünde ‘bakıcı ihmali' iddiası İlginizi Çekebilir Terk edilen bebeğin beyin ölümünde ‘bakıcı ihmali' iddiası Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne tutuklandı İlginizi Çekebilir Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne tutuklandı

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
anne Bebek beyin Çocuk Cumhuriyet Haber istanbul süt