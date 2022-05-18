Terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen ve polis ekiplerince yakalanan iki şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Teröre Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından PKK/YPG/KCK ve terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri’nin (DKP/BÖG) propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, örgüt mensuplarıyla irtibatı bulunan, yardım ve yataklık yapanların tespitine dair çalışmalar sonucu, 2 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.