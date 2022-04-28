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Teröre ağır bir darbe daha

Hakkari'de yürütülen operasyonlardan 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Teröre ağır bir darbe daha

Teröre yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Hakkari’de 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.” ifadelerine yer verdildi.

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