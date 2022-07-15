Teröristlere istihbarat veren belediye işçisinin cezası onandı

Diyarbakır’da iki trafik polisinin şehit edildiği hain saldırının faili olduğu tespit edilen Kayapınar Belediyesi temizlik işçisi Cengiz F.’ye verilen üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından oy birliğiyle onandı.

Özgür CEBE

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Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyübi Bulvarı’nda, 5 yıl önce devriye gezen trafik polislerine ait aracın kalaşnikofla taranarak Ahmet Gılıç ile İlker Narin adlı polislerin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu gerekçesiyle üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan belediye temizlik işçisi Cengiz F.'ye verilen mahkûmiyet kararını Yargıtay inceledi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hukuka uygun biçimde elde edilen delillerin incelenmesinde sanığın devletin bütünlüğünü bozmayı ve ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırmayı amaçladığı kaydedildi.

Yargıtay sanığın savunmalarının inandırıcı gerekçelerle reddedildiğini, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme kastıyla hareket ettiğinin sabit olduğunu vurguladı.

Yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmediğinden hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verildiğini belirtti.

TERK EDİLEN ARAÇTA PARMAK İZİ ÇIKTI

Yargıtay, olayı gerçekleştiren dağ kadrosundaki terörist Ali Güzel'in polis aracını kalaşnikofla taradıktan sonra olay yerinin çaprazında kendisini bekleyen araca binerek kaçtığını, MOBESE kayıtlarından takip edilen aracın bir gecekondu mahallesinde terk edilmiş halde bulunduğunu belirtti.

Araçta yapılan incelemede, 2 polisin şehit edildiği kalaşnikof tüfek, şarjör, mermiler ve eldivenler bulunduğunu, 2 şarjör ile pet su şişesi üzerinde terörist Ali Güzel ile kendisine keşif ve istihbarat sağlayan Cengiz F.'nin parmak izlerinin bulunduğunu kaydetti.

Yargıtay, aracın sağ arka kapı ve camında sanık Cengiz F.'nin parmak izinin çıktığına dikkat çekti.

UYUYORDUM DEDİĞİ SAATTE YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Sanığın Belediyede temizlik işçisi olmasına rağmen mesai saatlerinde Diyarbakır'ın bazı ilçeleriyle çeşitli semtlerinde bulunduğuna dair telefon baz bilgilerinin ortaya çıktığının altını çizen Yargıtay, sanığın geriye dönük telefon sinyal bilgilerine bakıldığında, saldırı günü Hani ilçesi, Hani-Lice arasındaki Kaygısız beldesi, Şehitlik ve Kaynartepe mahallerinden yoğun baz bilgisi tespit edildiğine dikkat çekti.

Sanık Cengiz F.'nin “Evde uyuyordum” dediği saatlerde ise saldırıda kullanılmak için araç kiralama şirketi çalışanlarıyla yoğun telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Sanığın iki polisin şehit edildiği saldırı öncesi ve sonrasında yaptığı tüm arama kayıtları ile mesaj kutusundaki mesajları silerek delilleri gizlemeye çalıştığına vurgu yapan Yargıtay, sanığın araca saldırıyı düzenledikten sonra tekrar dağ kadrosuna kaçan Ali Güzel ile fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket ettiği için kararda isabetsizlik olmadığı kaydedildi.

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