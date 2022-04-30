Teşvikiye Muhtarlığı yüksek elektrik faturası paylaşımını sildi, valilik açıklama yaptı

Teşvikiye Muhtarlığı, Teşvikiye Camisi’nin elektriğinin yüksek fatura nedeniyle kesik olduğunu paylaştı. Daha sonra bu paylaşımı silerek, "Teşvikiye Camisi'nin elektrikleri mevcuttur. Kesik olan tuvaletlerdir. Yanlış anlaşılma olmuşsa özür dileriz” ifadelerine yer verdi. İstanbul Valiliği ise, "Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır" açıklamasında bulundu.

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Teşvikiye Muhtarlığı, resmi sosyal medya hesabından Teşvikiye Camisi'nin elektriğinin yüksek elektrik faturası nedeniyle ödenmediğini belirterek paylaşımda bulundu.

“YÜKSEK FATURA NEDENİYLE KESİLDİ”

Teşvikiye Muhtarlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Teşvikiye Camimiz'in elektrikleri, gelen yüksek miktardaki elektrik faturası ödenemediği için kesilmiş durumda. Cami cemaatimizin ve hocalarımızın, hem de Ramazan ayında bu durumda bırakılması üzücü bir durum” ifadelerine yer verildi.

MUHTARLIK PAYLAŞIMI SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

Muhtarlık, daha sonra bu paylaşımını sildi. İkinci bir paylaşımda bulunan Teşvikiye Muhtarlığı, “Teşvikiye Camisi’nin elektrikleri mevcuttur. Kesik olan tuvaletlerdir. Yanlış anlaşılma olmuşsa özür dileriz” dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: CAMİ BAHÇESİNDEKİ TUVALET İŞLETMESİNİN ELEKTRİKLERİ KESİK

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, “Kıymetli İstanbullular, Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır. Muhtarımız da konu ile ilgili özür diledi, gerekli açıklamayı yaptı” ifadelerine yer verildi.

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