Tezek bulmak bile zorlaştı

Doğalgaza gelen yüksek zamlar ve kömürün tonunun 4 bin lirayı geçmesi vatandaşları zorlu kış günlerinde ısınmak için farklı çözümler bulmaya zorluyor. Anadolu da geleneksel yakıt tezek bile artık lüks oldu, bulmak zorlaştı.

Orhan BOZKURT

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Doğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle köylerde yaygın olarak kullanılan tezek yoksul aileler için altın değerinde.

Doğalgazın yaygınlaşmasıyla gündelik hayattan çıkan tezek bugünlerde yeniden rağbet görmeye başladı.

Ancak, tezek üreten ve satan çiftçiler talepleri karşılayamıyor. Bu aylarda geceleri çoğu zaman hava sıcaklığının eksi 20-30 derecelere düştüğü Erzurum, Sivas, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Hakkari gibi illerde tezek kullanımı yeniden gündeme geldi.

Bu şehirlerde geçmiş yıllara kıyasla artan hava kirliliği ve kömür kokusu doğalgaz kullanıcılarının kömüre geçtiğini gösteriyor.

Özellikle ilçeler ve şehirlerin kenar semtlerinde ise insanlar tezek yakıyor. Ancak hayvancılığın merkezi olan Doğu Anadolu’da artık tezek bulmak da zor.

BİR RÖMORK TEZEK 500- 700 TL

Erzurum Aziziye ilçesinde besicilik yapan İmdat Yıldırım, “İnsanların tezeğe muhtaç kalacağını bilseydik vaktiyle daha çok yapar, bahardan hazırlardık” diye konuştu. Doğu Anadolu Bölgesi’nde traktör römorkları ile satışı yapılan 1.5-2 ton aralığındaki tezeğin fiyatı 500 ile 700 lira arasında değişiyor.

Iğdır’ın Kavaklı ve Söğütlü Mahallesi’nde pek çok ailenin tezek yaktığını anlatan aile hekimi Mehmet Kum, kendi imkanları ile yoksul ailelere tezek yardımında bulunuyor. Doğubayazıt Caddesi Karakuyu Sokak’ta yerlerini alan tezek satıcıları, müşteri bulmakta zorluk çekmiyor ancak tezek bulmak da zorlandıklarını belirtiyorlar.

Tezek satarak geçimini sağlayan Abdulsellam Galitekin de, “Biz köylerden bu tezekleri getiriyoruz. Hayırseverler de bizden bu tezekleri alarak ihtiyaç sahiplerine veriyorlar ancak artık köylerde de tezek bulamıyoruz” diye konuştu.

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