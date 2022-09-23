Thodex davasında Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bültenin devamına karar verildi

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle aralarında yurt dışında tutuklanan Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 21 sanığın toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapis ile cezalandırılması istemiyle yargılandığı davada, Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bültenin devamına ve infazının beklenmesine karar verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında tutuklanan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında, 6'sı tutuklu 21 sanığın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 40 bin 564'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

“YAPTIĞI HATANIN CEZASINI BİZ ÇEKİYORUZ”

Tutuklu sanık Mesut Can Arbaz söz alarak, “Haksız yere tutukluyum. Kimseyi dolandırmadım. Zaten böyle bir şeye ihtiyacım da yok, ailem varlıklı. Şirketin sahibinin yaptığı hatanın cezasını biz çekiyoruz. Kaçmadığım, doğru yolu uyguladığım için cezalandırılıyorum. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

17 aydır tutuklu olduğunu belirten sanık Cem Uzunoğlu, “Muğla'nın köyünde bir köy evinde çalışıyorum. Birkaç kez şirkete gitmişliğim var. Bulunduğum mevkide hiçbir şeyin yanlış gittiğinden şüphelenmedim. Şirket faaliyetlerini insanların paralarını çekemediği ana kadar sürdürmüştür” dedi.

“YURT DIŞINA ÇIKTIĞINI MEDYADAN ÖĞRENDİM”

Faruk Fatih Özer'in kardeşi tutuklu sanık Serap Özer, “18 aydır tutuklu olarak cezaevindeyim. Benim şirketteki tek görevim gelip giden evraklardı. Teknik hiçbir bilgim yoktu. Ben sıcak ve soğuk cüzdanın bile ne olduğunu mahkemede öğrendim. Bizim kardeş olduğumuzu şirkette eski çalışanlar dışında kimse bilmezdi. Faruk Fatih Özer benim patronum, ben onun sadece çalışanıydım. Faruk Fatih Özer'in şirketin tek sahibi ve yetkilisi olduğu apaçık ortada. Ben onun yurt dışına çıktığını bile medyadan öğreniyorum” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Güven Özer de şirket ile bağının olmadığını savunarak, “Hiçbirimizin suçu olduğuna inanmıyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

KIRMIZI BÜLTENİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tutuklu sanıklar hakkında tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bültenin devamına ve infazının beklenmesine karar verdi.

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