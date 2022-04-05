Thodex iddianamesi kabul edildi

Kripto para borsası Thodex hakkında aralarında firari Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 21 şüphelinin toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapis ile cezalandırılması istemiyle düzenlenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında firari olan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma sonucu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 268 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

2 bin 27 müşteki ile 21 şüpheliye yer verilen iddianamede şüphelilerin, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Örgüte Üye Olma”, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

İddianame değerlendirilmesi için gönderildiği Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan soruşturma kapsamında 61 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti.

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