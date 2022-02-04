THY, bin kadın kabin memuru alımı yapacak
Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir ilan yayımladı. Açılan ilana göre 1 Ocak 1992 - 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek.
Türk Hava Yollarının resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1992 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler. (DHA)