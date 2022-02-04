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THY, bin kadın kabin memuru alımı yapacak

Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir  ilan yayımladı. Açılan ilana göre 1 Ocak 1992 - 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek.

Yayınlanma: 17:10 - 04 Şubat 2022 Güncellenme:
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THY, bin kadın kabin memuru alımı yapacak

Türk Hava Yollarının resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1992 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler.  (DHA)

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