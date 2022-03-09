THY: İstanbul’da bazı seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), beklenen kar fırtınası nedeniyle bazı seferlerin 2 gün boyunca iptal edildiğini duyurdu.

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İstanbul’da beklenen kar fırtınası nedeniyle Türk Hava Yolları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY’den yapılan açıklamada, “10 – 11 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler” denildi.

YOĞUNLUK UYARISI

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de açıklamada bulunarak, “Sevgili Yolcularımız. Lütfen yoğunluktan kaçınma için işlemlerinizi öncelikle WEB ve MOBİL uygulamamızdan kolayca yapabilirsiniz. Şayet herhangi bir sebeple Web ve Mobilden yapamıyorsanız çağrı merkezimizi arayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL HAVALİMANI’NDA SEFERLER YÜZDE 30 ORANINDA AZALTILDI”

İstanbul Havalimanı’ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi;

“İGA İstanbul Havalimanı'nda, güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması için karla mücadele kapsamında tüm önlemler uygulamaya alındı.

İstanbul'da 10 Mart Perşembe akşamından itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeni ile İGA İstanbul Havalimanı'nda, seferler yüzde 30 oranında azaltıldı. Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor.

Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yolcuların güvenliği için alınan proaktif önlemler doğrultusunda ulaşımda en ufak bir aksamanın yaşanmaması için hassasiyetle çalışılıyor.”

BİNLERCE YOLCU MAHSUR KALMIŞTI

Yoğun kar yağışının yaşandığı Ocak ayında İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce sefer iptal edilmiş, binlerce yolcu havalimanında mahsur kalmıştı. Pistlerde biriken kar yüzünden ise yolcular, apronda bekleyen uçaklardan saatlerce çıkamamıştı. Havalimanında uydu kargo binası çatısı, biriken kar nedeniyle çökmüş, bir işçi ölüm tehlikesi atlatmıştı.

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