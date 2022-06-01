TİP: El ele verip bu iktidardan kurtulalım

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gezi Parkı eylemlerinin 9'uncu yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. "Halka küfreden şahıs bizim yan yana gelmememiz için elinden geleni yapıyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Bu ülkenin onurlu insanı, işçisi emekçisi, genci, kadını… Gel bu işleri, Gezi ruhuyla, el ele vererek, dayanışmayla, şarkıyla, türküyle el birliğiyle halledelim. El ele verip bu iktidardan kurtulalım" denildi.

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TİP, Gezi Parkı eylemlerinin 9’uncu yıldönümü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. “Gezi ruhu” vurgusu yapılan ve “Gezi kalır zorbalık gider” başlığına yer verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ZORBAYA HEP BİRLİKTE ‘YETER’ DEMENİN HEYECANI…”

“1 Haziran 2013 günü Taksim Meydanı'na giren on binler, tüm ülkede Gezi direnişine destek veren, ona katılan milyonlar bir zorbaya hep birlikte ‘Yeter’ demenin heyecanını ve gururunu paylaşıyordu. TEKEL işçilerine kış ayazında sıkılan suya, ODTÜ öğrencilerine atılan gazlara, Emek Sineması'nın talan edilmesine, Reyhanlı Katliamı'na, iktidarın Suriye politikasına, cemaatçilerle ortaklığına, ‘iki ayyaş’ sözlerindeki aymazlığa, doğanın yağmasına, kadına düşmanlığına, LGBTİ+ nefretine karşı biriken öfke yan yana geldi, umuda dönüştü.

“ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

Zorba zorbalığına devam ediyor. Meydanlara inmek belki bugün daha zor. Halka küfreden şahıs bizim yan yana gelmememiz için elinden geleni yapıyor.

“UMUDUMUZ GRAM AZALMADI”

Oysa biz çoğunluğuz. Gezi'de yan yana duran bizler, o gün bize kızsa da sonra memleketin geldiği hali görüp bize hak veren yeni dostlarımız, 2013'te çocuk olup şimdi aramıza katılanlar… Gencecik kardeşlerimizi yitirdik ama şimdi daha da fazlayız. Zorbanın topu tüfeği, paralı adamları, çeteleri var ama çevresinde ‘insan’ kalmadı. Biz çoğunluğuz ve umudumuz bir gram azalmadı.

“YAPMAMIZ GEREKEN İŞLER ARTTI”

Gezi'nin yıl dönümünde Boğaziçi Köprüsü'ne ‘Her Yer Taksim Her Yer Direniş’ pankartını asarken, milyonların sesini haykırdığımızı biliyorduk. Genç arkadaşlarımız Taksim Meydanı başta olmak üzere memleketin dört bir yanında yeri göğü inletirken azalmayan umudumuza güveniyorduk. Umudumuz azalmadı ama yapmamız gereken işler arttı.

“EL BİRLİĞİYLE HALLEDELİM”

Bu ülkenin onurlu insanı, işçisi emekçisi, genci, kadını… Gel bu işleri, Gezi ruhuyla, el ele vererek, dayanışmayla, şarkıyla, türküyle el birliğiyle halledelim. Değmediğimiz tek bir el, derdini paylaşmadığımız tek bir dostumuz, isyanını haykırmadığımız tek bir yurttaşımız kalmasın. Gel Gezi'de başladığımız işi birlikte bitirelim. El ele verip bu iktidardan kurtulalım.