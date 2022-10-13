TOKİ arsaları nerede, arsa fiyatları ne kadar?

TOKİ "İlk Evim Arsa" ve TOKİ "İlk İş Yerim" kampanyasının başvuruları sürüyor. Şu ana dek arsa için başvuran sayısı 67 bine, ilk iş yeri için başvuru sayısı da 20 bine ulaştı. TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. TOKİ tarafından Ankara'da 100 bin, İstanbul'da 50 bin, İzmir'de 25 bin arsa satışa sunulacak.

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TOKİ tarafından yapılacak, “İlk Evim İlk İşyerim” projesinin sosyal konut ayağından sonra “İlk Evim Arsa” ve “İlk İş Yerim” kampanyaları da başladı. Elektrik, su, doğal gaz alt yapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 29 ilde 1 milyon konut arsası sunulacak.

TOKİ ARSA FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından TOKİ arsa fiyatları hakkında açıklamaları şu şekilde;

“Müşterek parsellerdeki hak sahipleri, çoğunluğu sağladıklarında, TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parseller de zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek, konutların finansmanı hususunda bankalarla da iş birliğine gidilecek. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başlandı.

Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı iki yıl içinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.”

TOKİ ARSALARI NEREDE?

“İlk Evim Arsa” kampanyası kapsamındaki 1 milyon konut arsasının illere göre dağılımı şöyle:

“Adana 35 bin, Adıyaman 6 bin 250, Afyonkarahisar 14 bin, Ağrı 5 bin 50, Amasya 2 bin, Ankara 100 bin, Antalya 23 bin, Artvin 1000, Aydın 7 bin, Balıkesir 20 bin, Bilecik 3 bin 900, Bingöl 8 bin, Bitlis 5 bin 500, Bolu 1750, Burdur 4 bin 500, Bursa 13 bin, Çanakkale 9 bin, Çankırı 7 bin 500, Çorum 13 bin, Denizli 16 bin, Diyarbakır 30 bin, Edirne 8 bin, Elazığ 17 bin 500, Erzincan 6 bin 500,

Erzurum 17 bin 500, Eskişehir 28 bin, Gaziantep 45 bin, Giresun 2 bin, Gümüşhane 750, Hakkari 4 bin 200, Hatay 25 bin, Isparta 6 bin 750, Mersin 7 bin, İstanbul 50 bin, İzmir 25 bin, Kars 6 bin 500, Kastamonu 1750, Kayseri 25 bin,

Kırklareli 11 bin, Kırşehir 12 bin 500, Kocaeli 1500, Konya 55 bin, Kütahya 12 bin, Malatya 12 bin 500, Manisa 18 bin, Kahramanmaraş 12 bin 500, Mardin 17 bin 500, Muğla 5 bin 500, Muş 5 bin 500, Nevşehir 12 bin 500, Niğde 10 bin,

Ordu 1500, Rize 300, Sakarya 11 bin, Samsun 5 bin, Siirt 5 bin, Sinop 1000, Sivas 13 bin 500, Tekirdağ 17 bin, Tokat 3 bin, Trabzon 500, Tunceli 1250, Şanlıurfa 40 bin, Uşak 6 bin, Van 26 bin 700, Yozgat 7 bin, Zonguldak 2 bin, Aksaray 10 bin,

Bayburt 900, Karaman 14 bin, Kırıkkale 7 bin, Batman 9 bin, Şırnak 8 bin 550, Bartın 250, Ardahan 2 bin 200, Iğdır 3 bin 500, Yalova 1500, Karabük 4 bin, Kilis 3 bin, Osmaniye 6 bin 500, Düzce 1500.

BAKAN KURUM TOKİ ARSA BAŞVURU SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Kurum, bir televizyon kanalı canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı TOKİ eliyle yapılacak, “İlk Evim İlk İşyerim” projesinin sosyal konut ayağı ile “İlk Evim Arsa” ve “İlk İş Yerim” kampanyalarının detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı projeye desteğini ilk günden itibaren hiç bırakmadığını ifade eden Kurum, bugüne kadar konut için yaklaşık 7,5 milyon vatandaşın başvurduğunu, 4 milyon 442 bin vatandaşın da sürece ilişkin işlemlerini bitirdiğini bildirdi.

Konut sayısını ilk etapta 250 bin belirlediklerini, 2028’e kadar da 500 bin konut yapılacağını anlatan Kurum, 100 bin altyapılı arsa sayısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 1 milyona çıkarıldığını vurguladı.

Bakan Kurum, “İlk Evim İlk İş Yerim” kampanyası kapsamında, 10 Ekim’de başvuruları başlayan 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yerini içeren “İlk Evim Arsa” ve “İlk İş Yerim” kampanyasının başvurularına ilişkin, “Bugün için arsalara başvuran vatandaşımızın sayısı 67 bine, ilk iş yeri için başvuru sayısı da 20 bine ulaştı.” dedi. Kurum, arsa başvurularının 7 Kasım’a, konut başvurularının da 31 Ekim’de sona ereceğini hatırlattı.

ARSALARIN YÜZDE 40’I ŞEHİR MERKEZİNDE

Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını belirterek, “81 ilimizde arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirledik.” dedi.

Arsaların bazı illerdeki dağılımını paylaştıktan sonra elektrik, su, yol gibi altyapısını hazırlayacaklarını aktaran Kurum, vatandaşların daha sonra kendi projelerini inşa edebileceklerini, arsalar için proje desteği vereceklerini söyledi.

ARSA TAKSİTLERİ SABİT OLACAK

“Arsa taksitleri sabit mi olacak yoksa örneğin konutta olduğu gibi memur maaş artışına endeksli bir 6 aylık periyotlarla artan bir taksit tutarı mı olacak?” sorusu üzerine Kurum, şu yanıtı verdi:

“Sabit olacak. Bugün açıkladığımız fiyatlar, 10 yıl süreç içerisinde geçerli olacak. Faizsiz bir şekilde vatandaşlarımız ödeyecekler, ister yıllık isterse aylık tercih edebilecekler. Peşinatlarını ödedikten sonra kalan 108 ay vade oluyor ki bir yıl sonra başlayacak ilk taksit veya aylar itibarıyla de yapabilir. Vatandaşımız, faizsiz bir şekilde sabit taksitle arsa bedellerini ödeyebilir.”

Bakan Kurum, konutta olduğu gibi arsa başvuruları için gençlere, emeklilere ya da farklı toplumsal kesimlere ayrı bir kontenjan ayrılıp ayrılmadığına ilişkin soru üzerine, “7,5 milyon başvuruya baktığınızda aslında neredeyse yüzde 30’unu gençlerimiz yapmış, yani 2 milyonu aştı gençlerimizin başvurusu. Burada özel bir kontenjan ayırmadık ne gençlerimize ne emeklilerimize ne şehit gazi ailelerimize, 1 milyon arsamıza vatandaşlarımız dilediği gibi başvurabilir. Herhangi bir kontenjan yok. Zaten sayı da her kesime yetecek her kesimi kucaklayacak şekliyle belirlendi. Dolayısıyla bir kontenjanımız söz konusu değil.” diye konuştu. AA

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

İLK EVİM PROJESİ kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İLK EVİM ARSA projesine de başvuruda bulunabilirler. Ancak hem İLK EVİM PROJESİ hem de İLK EVİM ARSA projesi Noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İLK EVİM PROJESİ ile İLK EVİM ARSA projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.

İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.

Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.

7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.