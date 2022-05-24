Abone Ol

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde kritik değişiklik

İçişleri Bakanlığı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yönetmeliğindeki, Danıştay kararıyla "vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak" ifadesini, "vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak" şeklinde değiştirdi.

Yayınlanma: 07:56 - 24 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde kritik değişiklik

İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi’nin 2020 yılında verdiği kararı 2 yıl sonra uygulamaya koydu.

Bakanlık, Danıştay kararı gereği yönetmelikte değişiklik yaptı.
Yönetmelikte, “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi,  “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

İşte İçişleri Bakanlığı’nın bugün yayımladığı yönetmelik değişikliği: 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi,  “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Mahkeme, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi İlginizi Çekebilir Mahkeme, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi Bir şehirde daha tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı İlginizi Çekebilir Bir şehirde daha tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'a girişler yasaklandı İlginizi Çekebilir Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'a girişler yasaklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster