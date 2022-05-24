Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde kritik değişiklik

İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi’nin 2020 yılında verdiği kararı 2 yıl sonra uygulamaya koydu.

Bakanlık, Danıştay kararı gereği yönetmelikte değişiklik yaptı.

Yönetmelikte, “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi, “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

İşte İçişleri Bakanlığı’nın bugün yayımladığı yönetmelik değişikliği:

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi, “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.