TRT 100 milyonu konuk ağırlamaya harcadı

Gelirinin büyük bölümünü vatandaşın vergilerinden elde eden ve tarafsızlığı tartışılan TRT’nin konuk giderleri pes dedirtti. Kurumun ödediği para 100 milyonu geçti.

Deniz AYHAN

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İzlenme oranları çok düşük olan ve son 10 yılda vatandaşın elektrik faturaları ile bandrollerden kasasına 24 milyar lira aktaran TRT'nin 2019 yılı temsil, tanıtım ve konuk ağırlama gideri 34 milyon 226 bin TL oldu. Bu miktar 2020 yılında 64 milyon 100 bin liraya, 2021 yılında ise 100 milyon 732 bin TL'ye yükseldi. TRT Genel Müdürlüğü, milletvekillerinin TBMM KİT Komisyonu'nda sorduğu soruları yazılı olarak yanıtladı. CHP Adana milletvekili Orhan Sümer'in sorusu üzerine kurumda 10 bin 90 kişinin çalıştığı açıklandı. CHP İzmir milletvekili Atila Sertel'in sorusuna verilen yanıta göre TRT'de kadro karşılığı en yüksek ücreti 19 bin 720 lira ile Genel Müdür yardımcıları alıyor.

18 TOPLANTIYA 108 BİN LİRA

TRT Yönetim Kurulu'nda “Pelikancılar” olarak nitelendirilen ekipten olan Hilal Kaplan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in oğlu Oğuzhan Bilgin, AKP AR-GE Başkan Yardımcısı Atakan Yılmaz gibi isimler yer alıyor. TRT yönetin kurulu üyeleri yılda yaklaşık 108 bin lira ücret alıyor, geçen yıl 18 kez toplantıya katıldılar. Her toplantı 6 bin liraya geldi.