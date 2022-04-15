TÜGVA davasında tutukluluğa devam kararı

TÜGVA belgelerini ele geçirip değiştirerek paylaştıkları gerekçesiyle Ramazan Aydoğdu ve Cihan Yücel’in yargılandığı davada tutukluluğa devam kararı verildi. TÜGVA, tutuklu Aydoğdu’nun vakıfta aktif çalışmadığını öne sürerken Aydoğdu bu iddialara karşı çıktı.

Fırat FISTIK

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TÜGVA belgelerini sızdırdıkları gerekçesiyle yargılanan tutuklu Ramazan Aydoğdu ve Cihan Yücel'in yargılanmasına 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada ilk olarak TÜGVA, davaya katılma talebinde bulundu. Bunun yanında vakıf, Aydoğdu'nun TÜGVA'da resmi olarak çalışmadığı, gönüllü olarak hizmet ettiği yönünde dilekçe sundu.

Tutuklu bulunan Aydoğdu, ifadesinde şunları söyledi:

* Ben onları anlıyorum cezalandırılmamı istiyorlar. Bir dilekçe göndermiştim, ben TÜGVA’da il ve ilçe atamalarından sorumlu teşkilat koordinatör yardımcısıydım. TÜGVA'nın il ve ilçe atamalarından sorumluydum. Disiplin görevlerini yapmakla görevliydim. En açık delil Enes Eminoğlu'nun bana yazdıkları, mailler.

* Polis raporunu yanlı görüyorum çünkü Enis Eminoğlu’na yazdığım metinler, İsmail Emanet, Suat Kır'a yazdığım metinler, il ve ilçe rapor içerikleri, soruşturmalar ve sayısız evrak var içinde. TÜGVA, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde 5 bin kişilik buluşma gerçekleştirdi. Bunu ben organize ettim. Yaptığıma dair belgeler flashbellekte de var. Tüm organizasyonu benim tarafımdan yapılmıştır.

“TÜGVA’NIN KENDİ SİTESİNDE VAR”

TÜGVA’nın kendi sitesinde bir haber var, ‘Ramazan Aydoğdu teşkilat hiyerarşisini anlattı, yeni görevler verdi' diyor. Ben bunu konuşurken başkan da orada. Ben ya şizofrenim, kendi adıma vakıf kurdum ya da karşı taraf bizim cezalandırılmamız yönünde yalan söylüyor. Vakfın resmi hesabından gönderilen maillerden de görülecektir. Polis, delil karartmış.

Bilgisayarımda var Nevşehir'e genel başkanımızı temsilen ben gönderildim ve oradaki üniversitedeki gençlik buluşmasını organize ettim. Bunu yaparken de vakfın aracını kullandım. Berat Albayrak'ın yanında ben vardım. Görevli olmayan bir kişinin sayın cumhurbaşkanımızın oğlunun, damadının yanında ne işi var?

Vakıf benim sızdığımı iddia ediyor. Murat Aydın isimli kişi benim altımda görev yapan, bölge sorumlusudur. Bilgisayarına sızdığım iddia ediliyor, vakıfta bir bilgisayarı yok. Enes Eminoğlu bilgisayarına sızdığım ilan edilen belgelerin tamamı flash diskimde var zaten. Yani bu belgeler benim. Polis bunları dikkate almamış ve yanlı davranmış.

Ben 17 Kasım'dan itibaren bu belgeleri incelemişim, Metin Cihan paylaştıktan sonra. Benimle ilgili belgeler çıktıktan sonra belgeleri ben de inceledim. Metin Cihan'dan çok çok sonra inceledim.”

AVUKATLARDAN MÜDAHİL ELEŞTİRİSİ

Ramazan Aydoğdu'nun avukatı Ali Aktaş, TÜGVA'nın katılma talebinin reddedilmesi gerektiğini söyleyerek “Kanuna göre mağdur gerçek kişi olabilir tüzel kişi mağdur olamaz” dedi.

Metin Cihan'ın avukatı Özgür Urfa da “Bu nedenle katılma talebinin reddini istiyoruz. Metin Cihan'ın paylaştığı belgelerin gerçek olup olmadığının TÜGVA'ya sorulmasını istiyoruz. Diğer sanık ve müvekkil arasında bağ kurulamamıştır bu nedenle dosyanın tefrik edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca müvekkil bir gazetecidir ve paylaşımları habercilik çerçevesinde yapmıştır.”

Savcı, TÜGVA'nın katılma talebinin kabul edilmesini, Aydoğdu'nun tutukluluğunun devam etmesini istedi.

Mahkeme heyeti aldığı kararla TÜGVA'nın katılma talebini kabul etti, belgelere erişim sağlama, gönderme, irtibat konularında bilirkişiden rapor alınmasını kararlaştırdı. Aydoğdu'nun tutukluluğuna devam kararı verilecek, bir sonraki duruşma ise 11 Mayıs'ta.

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