TUİK fiyatları, bakanlık vefat sayılarını gizliyor

Ekonomideki kötü gidişi gizlemeye çalışan TÜİK’in ardından bir karartma da Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık da Covid ölüm sayılarını gizledi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, 1950'den beri her yıl düzenli olarak yayımladığı sağlık istatistikleri yıllığını pandemi nedeniyle 2020 yılında yayımlamadı. 2020 yılında yayımlanması gereken 2019 verileri 2021 yılında yayımlandı. 2020 verilerinin ne zaman yayımlanacağı büyük merak konusuydu. Çünkü 2020 verileri, corona salgınına ilişkin ilk verilerin yayımlanacağı yıllık olacaktı. Bakanlık geçtiğimiz günlerde 2020 yıllığını yayımladı. Ancak rapora ölüm istatistiklerinin yer aldığı tablonun 2020 verilerini koymadı. Bakanlık bunun yerine 2019'daki tabloyu aynen yayımlayarak sayfayı boş bırakmamış oldu. Ölüm sayıları verisi gizlendiği için pandeminin ilk yılında kaç vatandaşın Covid nedeniyle öldüğü bilgisine ulaşılamadı. Bakanlığın pandemi süresince açıkladığı ölüm sayıları kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, bir çok il ve ilçedeki belediye kayıtları ile bakanlığın sayıları birbirini tutmamıştı.

COVİD YOK, SITMA VAR

Yıllıkta 2020'de AIDS, kızamık, tüberküloz ve sıtma gibi enfeksiyon hastalıklarına yakalanan vaka sayıları tek tek açıklanırken, ülkeyi kasıp kavuran Covid-19 enfeksiyonu adeta hastalık bile sayılmadı. Böylece vaka sayılarına yönelik çelişkili verilerin karşılaştırılması da mümkün olmadı.

Rapora göre 2020 yılında her 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 205, diş hekimi sayısı 42, hemşire ve ebe sayısı 342'de kaldı. AB ve OECD ortalamalarında hekim ve diş hekimi sayısı Türkiye'nin yaklaşık 2 katı, ebe ve hemşirede 3 katına ulaşıyor. 2020 yılında yetersiz olduğu görülen hekim ve sağlık personeli sayısı, istifalarla birlikte 2021 ve 2022'de daha da azaldı. Sağlık İş Sendikası, Bakanlığın veri gizlemesini eleştirerek “Bakanlık verilerine göre Covid-19 salgını hiç yaşanmadı” dedi.