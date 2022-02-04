Tunç Soyer: Bu memleketin insanları çok daha iyisini hak ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki işgücü potansiyelini attırmak için faaliyet gösteren Meslek Fabrikası’nın Narlıdere’deki yeni kurs merkezinin kurdelesini kesti. Yirmi beşinci merkezi açtıklarını belirten Başkan Soyer, “Gençlerimizin yüzde 60’ı geleceğini bu memlekette görmüyor. Ancak bu bir kader değil. Biz bunu değiştireceğiz. Bu memleketin insanları çok daha iyisini hak ediyor” dedi.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentte refahı büyütme ve adil paylaştırma hedefi doğrultusunda İzmir'de işgücü potansiyelini attırmak ve kalifiye eleman yetiştirmek üzere hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın yeni kurs merkezi Narlıdere'de açıldı.

Kentin 22 farklı noktasında ücretsiz teknik ve mesleki eğitimlerin verildiği Meslek Fabrikası'nın 25'inci şubesinin açıldığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Eğitimde okul öncesi dönemden üniversite sonrasına kadar devam eden olağanüstü bir yanlış var. Gençlerimizin yüzde 60'ı geleceğini bu memlekette görmüyor. Genç işsizlik yüzde 30'ların üzerine çıkmış durumda. Ama şunu biliyoruz ki bu bir kader değil. Biz bunu değiştireceğiz. Bu memleketin insanları çok daha iyisini hak ediyor. Bambaşka bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Bu yarayı sarmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Meslek Fabrikası bu çabanın sonucudur. İş bulma garantisi daha yüksek ve sektörlerin ihtiyacı olan branşlarda eğitim programları uyguluyoruz. Hiç kimse enseyi karartmasın. Çok daha güzel bir memlekette güle oynaya beraber yaşayacağız” dedi.

“BU KADAR KÖTÜ KULLANILAMAZ”

Narlıdere'de hayata geçirilen projeler için Başkan Tunç Soyer'e teşekkür eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ise “Bir ülke genç insanlarını bu kadar heba edemez. Buna göz yumulamaz. Bugün yaşadığımız ekonomik krizin en önemli nedenlerinden biri bu insan kaynağını üretime dahil edemememiz ve kadınları üretim dışında bırakmamız yüzünden” dedi. Açılışın ardından Başkan Soyer derslikleri ziyaret etti ve kursiyerlerle sohbet etti.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Ednan Arslan, Özcan Purçu, Tacettin Bayır, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, Meslek Fabrikası kursiyerleri, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

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