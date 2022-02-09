Tunç Soyer paylaştı: Söyleyecek çok sözümüz var ama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından İZSU'ya gelen elektrik faturasını paylaştı. 2021'de 337 milyon TL gelen elektrik faturasının 2022'de 800 milyon TL'ye çıktığının yazılı olduğu bir kağıdı paylaşan Soyer, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" notunu düştü.

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Sosyal medya hesabından 2021’de 337 milyon TL gelen elektrik faturasının 2022’de 800 milyon TL’ye çıktığının yazılı olduğu bir kağıdı paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zamlara isyan etti. Soyer, paylaşımının altına “Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti” notunu düştü.

HALK EKMEK DE YÜKSEK ELEKTRİK FATURASINA İSYAN ETMİŞTİ

Dün de Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, ekmek üretim fabrikalarına gelen faturaları paylaşmış ve “Kartal Halk Ekmek fabrikasının da faturalarını halkımızın taktirlerine sunuyorum, İşte, Eylül-Ocak faturalarının arasındaki o korkunç fark. Tüm maliyetlerimiz 3 katına çıktı, İBB 4 aydır 2₺ olması gereken ekmeğe zam yapmamak için çok direndi. Artık dayanamıyoruz. Maalesef durum çok vahim. Edirnekapı Halk Ekmek fabrikasının, Eylül-Ocak aylarının elektirik faturaları da böyle…#ElektrikZammı” diye yazmıştı.

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