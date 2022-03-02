Tunç Soyer: Yaşamı yok edemeyeceksiniz

Maden şirketlerinin faaliyetleri için zeytin ağaçlarının kesilmesine onay veren yönetmeliğe tepkiler artarak devam ediyor. Yönetmeliği “Ölüm fermanı” olarak nitelendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıklayarak, “Yaşamı yok edemeyeceksiniz” dedi. Ege Kent Konseyleri de söz konusu yönetmeliğin ilgili kanuna ve hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Gökmen ULU

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğine karşı hukuki mücadele yürüteceklerini açıkladı. Madencilik için zeytin ağaçlarının kesilmesine onay veren yönetmeliği ölüm fermanı olarak değerlendiren Soyer, “Yok etme hükmü verdiğiniz kimi zeytin ağaçları bin yaşından daha büyük. Yineliyorum, barışın ve bilgeliğin sembolü zeytin ağaçlarını yok edemeyeceksiniz. Yaşamı yok edemeyeceksiniz” dedi.

“ZEYTİN AĞAÇLARINI YOK EDEMEYECEKSİNİZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'nin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından harekete geçti.

Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetleri yürütülmesinin önünü açan yönetmeliğin iptali için dava yoluna gidileceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu bir ölüm fermanıdır. Yok etme hükmü verdiğiniz kimi zeytin ağaçları bin yaşından daha büyük. Yineliyorum, barışın ve bilgeliğin sembolü zeytin ağaçlarını yok edemeyeceksiniz. Yaşamı yok edemeyeceksiniz” dedi.

“BİRÇOK ZEYTİN AĞACI RESMİ GAZETE'DEN DAHA YAŞLI”

Yönetmeliği ölüm fermanı olarak değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle zeytinlik alanlar için verilen ölüm fermanını derin bir üzüntü ve hayretle karşıladım. Zeytin ağaçlarının ‘sonrasında rehabilite edilip eski haline getirilmek' şartıyla yok edilmesine izin vermek en iyi ihtimalle cahilliktir.

Bugün Ege Bölgesi başta olmak üzere Anadolu'nun birçok farklı yeri, asırlık zeytin ağaçlarıyla doludur. Size soruyorum: Yüz yaşında bir zeytin ağacını kestikten sonra, onu nasıl eski haline getireceksiniz? Bu yönetmeliğin Türkiye doğasını ve zeytin ekonomimizi de yok edeceğinin farkında değil misiniz?

Yok etme hükmü verdiğiniz kimi zeytin ağaçları bin yaşından daha büyük. Hepimizden daha yaşlı. Çok sayıda ülkeden daha yaşlı. Zeytin ağaçları Resmi Gazete'den daha yaşlı. Onlar bize ait değil. Biz onlara aitiz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu kabul edilemez yönetmeliğe karşı, yürütmeyi durdurma davası açacağını kamuoyunun bilgisine sunmuştum. Bir kez daha yineliyorum, barışın ve bilgeliğin sembolü olan zeytin ağaçlarını yok edemeyeceksiniz. Yaşamı yok edemeyeceksiniz” diye konuştu.

KENT KONSEYLERİ: YÖNETMELİK KANUNA VE HUKUKA AYKIRI

Diğer yandan çok sayıda sivil toplum kuruluşu yönetmeliğin iptali ve zeytinlik alanların korunması için demokratik direniş eylemleri ve hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor. Ege kent Konseyleri'nden yapılan açıklamada, söz konusu yönetmeliğin, 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Kanunu'na tamamen aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kanunun 20. maddesinde yer alan, “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturulacak tesis yapılamaz ve işletilemez” ifadesi hatırlatılarak, tepki çeken yönetmeliğin Anayasa'nın amir hükümlerine de aykırı olduğu belirtildi.

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