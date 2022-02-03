Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliği geldiği gibi geri püskürttü

Çanakkale'de Gökçeada ile Semendirek adası arasındaki Uluslararası karasularında olta ile balık avlayan Türk teknesine Yunan Sahil Güvenliği müdahale etti. Uluslararası sular olmasına rağmen "Yunan denizindesin, tekneyi batırırız" tacizine aldırış etmeyen Türk balıkçı "Burası uluslararası karasuları; cesaretiniz varsa gelin" diyerek karşılık verdi.

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Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yapan İlker Özdemir isimli balıkçı teknesiyle uluslararası sularda olmasına rağmen bir süre sonra Yunan Sahil Güvenliği’nin tacizine maruz kaldı.

Türk teknesinin yanına yaklaşan Yunan botundaki askerler uluslararası karasularında olmasına rağmen “burası Yunan Denizi” diyerek Türk balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırmak istedi.

“ANCAK KAÇARSINIZ”

Yunan askerlerinin dakikalarca süren tacizine kahramanca direnen İlker Özdemir, askerlere seslenerek “Burası uluslararası karasuları; cesaretiniz varsa gelin. Müdahale edin, ama siz ancak kaçarsınız, birazdan Türk Sahil Güvenliği gelir arkanıza bile bakmadan kaçarsınız. Siz hep böylesiniz” diyerek kahramanca kafa tuttu.

O anlar Türk balıkçı teknesindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Türk balıkçının sert çıkışına dayanamayan Yunan Sahil Güvenliği bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

İlker Reis olarak bilinen İlker Özdemir’e görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından destek yağdı. (İHA)



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