Türk balıkçılara Yunan kurşunu: 1 yaralı

Yunanistan unsurları, İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları ile Sakız Adası açıklarında avlanan bir Türk balıkçı teknesine ateş açtı. Açılan ateşte bir balıkçı yaralanırken olay yerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Dün akşam saat 19.15 civarında Sakız Adası ile Karaburun arasında avlanan iki Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş edildi. Açılan ateş sonucunda bir balıkçının bacağından yaralandığı bilgisinin gelmesi üzerine 112 acil sağlık ekibi ile birlikte olay mahalline hemen iki Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

İNSANLIK SUÇU

Olay mahalline ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından herhangi bir Yunan unsuru tespit edilemezken, bacağından saçma ile hafif yaralanan Türk balıkçıya ilk müdahale 112 acil sağlık ekibi tarafından Sahil Güvenlik botunda yapıldı. Yaralı balıkçı daha sonra Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildi.

Karaburun Cumhuriyet Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur” denildi.