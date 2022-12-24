Türk kıta sahanlığında Fransa top atışı yaptı

Doğu Akdeniz ve Ege’de ülkemiz aleyhine önemli gelişmeler olduğunu belirten MSB Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, “Bu skandallara dur denilmeli” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türk karasuları ve Türk kıta sahanlığında Amerikan şirketleri ile birlikte petrol ve doğalgaz aradığı ortaya çıktı. Ege'de gayri askeri statüdeki adalarda Yunan askeri tarafından topçu atışları yapılıyor, tatbikatlar düzenleniyor. Durumu yakından izleyen ve bunları belgeleriyle açıklayan Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Skandal” olarak nitelediği gelişmeleri SÖZCÜ'ye şöyle açıkladı:

“Amerikan Exxon Mobil, Yunan Helleniq Energy ile birlikte 9 Kasım 2022'den itibaren İyon Denizi ile Girit Adası bölgesinde petrol ve doğal gaz aramaya başladı. Bölgedeki arama faaliyetleri Exxon Mobil'in Norveç'ten kiraladığı Sanco Swift adlı gemi tarafından yapılıyor. Anılan gemiye Alexander 3 adlı Yunan gemisi tarafından destek veriliyor. Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi, 9 Kasım 2022'de NAVTEX Duyurusu ile petrol ve doğalgaz arama sahasının coğrafi koordinatlarını yayınladı ve yeni bir bildirim yapılına kadar faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. Yunan NAVTEX duyurusunda verilen coğrafi koordinatlar Gavdos Adası'nın Türk Karasuları ve Türk Kıta Sahanlığı'nı da kapsıyor. 26 Kasım'daki ikinci NAVTEX'te bu şirketler adına çalışan Sanco Swift gemisi Gavdos Adası'nın Türk Karasuları ve Türk Kıta Sahanlığı'nda petrol ve doğalgaz aramaya başladı.

YETKİSİZ İSTASYON

“Türk NAVTEX servis sahası içindeki bir alana ilişkin olarak yetkisiz istasyon tarafından yayınlanan duyuru Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) tarafından tekrar yayınlandı. SHOD'un 10 Aralık 2022'de yayınlanan duyurusunda, Fransa'nın 11,12 ve 13 Aralık 2022'de Atış eğitimi yapacağı sahanın coğrafi koordinatları yayınlandı.

‘ENGEL OLMALIYDIK'

Fransa'nın atış yaptığı bölge Doğu Akdeniz Türk Kıta Sahanlığı'nın ortasında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)'ne göre diğer devletler Türk Kıta Sahanlığı'nda atış yapamaz. Türk Deniz Kuvvetleri'nin, kıta sahanlığımızda Fransa'nın atış yapmasını engellemesi gerekirken, yetkisiz bir istasyonun sözde NAVTEX'ini SHOD vasıtasıyla yayınlaması tam bir akıl tutulmasıdır. Kıta Sahanlığı'nda, Sahildar Devletin izni olmadan diğer devletlerin özellikle silah ve patlayıcı madde kullanılması dahil olmak üzere atış, askeri tatbikat ya da manevra yapmasına izin vermez.”

Bodrum'da deniz ulaşımı tehlike altında

Ümit Yalım, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki Kalimnos Adası'nda 29 Kasım'da topçu atışı yaptığını belirterek “18 Kasım'da bunu haber sitesinde duyurdular. ABD yapımı obüslerle deniz hedeflerine atışlar yapıldı. Yunanistan Bodrum'un hemen karşısındaki bu eylemiyle Ege Denizi'ndeki seyir güvenliğini tehlikeye atıyor” dedi. Yalım ayrıca Türkiye'nin 1996'da sahip çıkarak Yunanistan ve NATO'nun tatbikat yapmasını engellettiği Gavdos Adası'na değinerek “2004'te orayı işgal eden Yunanistan şimdi de adanın Türk Karasuları'nda ve Kıta Sahanlığı'nda ABD şirketiyle birlikte petrol ve doğalgaz arıyor. Adamızın deniz yetki alanlarına sahip çıkılmıyor. Bu duruma müdahale edilmezse Gavdos Adası'nın Yunanistan'a alenen verildiği tescillenmiş olacaktır” dedi.