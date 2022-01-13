Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto hayatını kaybetti

Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto, 85 yaşında hayatını kaybetti.

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Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto hayatını kaybetti. Türk Yahudi Toplumu’nun Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Türkiye’mize ve Toplumumuza uzun yıllar özveri, sevgi, inanç & tüm benliğiyle hizmet etmiş, TYT başkanımız, Onursal başkanımız, hepimizin hocası, vefa timsali, örnek insan Bensiyon Pinto'muzu kaybettik. Ailesine, dostlarına & Türkiye'mize başsağlığı dileriz.

BENSİYON PİNTO KİMDİR?

1954'te İstanbul Yıldırım Spor Kulübü kurucularından biri olan, 1976'da Türk Yahudi Toplumu'nda hahambaşılıkta maliye bölümü başkanlığı ve 1979'da hahambaşılık müşavirlerinin başkan vekilliği, 1989 – 2003 yılları arasında aralıklarla toplamda 10 yıl Türk Yahudi Toplumu Başkanlığı görevlerini üstlenen Pinto, Türk Yahudi Toplumu başkanlığından sonra, anılarını nehir söyleşi olarak anlatmış, yaşamının en önemli bölümleri, “Anlatmasam Olmazdı – Geniş Toplumda Yahudi Olmak” başlığı altında derlenmiş, 2008 yılında yayınlanmış, Almanca ve İngilizceye çevrilmişti.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye Yahudi toplumunun onursal başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatını teessürle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve Yahudi cemaatine başsağlığı diliyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bir arada yaşarken birlik olmuş kadim kültürlerin insanlarıyız. Bugün güzel insanlardan birinin; Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve Türk Yahudi toplumuna başsağlığı dilerim.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye Yahudi toplumunun onursal başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatından büyük üzüntü duyduk. Zor zamanlarda Türkiye'nin doğru anlaşılması için çok değerli gayretleri olduğuna şahidiz. Değerli ailesine, sevenlerine ve Yahudi cemaatine başsağlığı diliyoruz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türkiye Yahudi toplumunun onursal başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve özveriyle hizmet ettiği Yahudi cemaatine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.