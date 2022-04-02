Abone Ol

Türk Yıldızları, Van Gölü semalarında nefes kesti

Van’da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yapılan Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Türk Yıldızları, Van Gölü semalarında nefes kesti

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü dolayısıyla sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, tüm coşkusuyla devam ediyor.

Van Gölü kıyısındaki Tuşba 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelen yüzlerce Vanlı, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterilerini izlemek için erkenden yerini aldı.

GÖSTERİLER GÖĞÜS KABARTTI

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları, kendine has aksiyon dolu hareketlerle göğüs kabarttı.

Türk Yıldızları, Van semalarında 30 dakika boyunca nefes kesen gösterisiyle ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırdı.

Vatandaşlar, büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında oldukça heyecanlanırken, sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi. Öte yandan, Van Gölü’ndeki jandarma ve polis botları da etkinliğe renk kattı. (İHA)

Van'da kurtarılan İtalyan kayakçı: 45 yıldır ilk kez yaşadım İlginizi Çekebilir Van'da kurtarılan İtalyan kayakçı: 45 yıldır ilk kez yaşadım

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
15 Temmuz kayak Milli Savunma Bakanlığı Polis Türk Yıldızları Van