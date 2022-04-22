Türkiye Barolar Birliği: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararına açılan dava öncesi açıklamada bulunan Türkiye Barolar Birliği, "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Tüm meslektaşlarımızı 28 Nisan’da Ankara’ya Danıştay’daki bu tarihi duruşmada bir arada olmaya, destek ve dayanışmaya bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin, 20.03.2021 tarihinde 9 No'lu Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilmesinin ardından barolar ve sivil toplum kuruluşları süreci yargıya taşımıştı.

Ankara Barosu ve Diyarbakır Barosu'nun açmış olduğu davaların duruşması, 28 Nisan 2022 Perşembe günü saat 09.45'te Danıştay 10. Dairesi'nde görülecek.

Türkiye Barolar Birliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Danıştay'ın vereceği karar; sadece İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararının hukuksuzluğuna ve buna yönelik iptal taleplerine ilişkin değil aynı zamanda, Türkiye'nin geleceği ve hukukun üstünlüğü adına da belirleyici olacaktır.

* Avukatlık Kanunu'nun Baro Yönetim Kurullarının görevini düzenleyen 95. Maddesine göre; “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” baroların temel sorumluluk alanlarındandır.

* Bütün baro başkanlarını, baroların kadın hakları merkez/komisyonlarını ve tüm meslektaşlarımızı; 28 Nisan'da Ankara'ya Danıştay'daki bu tarihi duruşmada bir arada olmaya, destek ve dayanışmaya bekliyoruz.

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