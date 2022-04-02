Türkiye sınırında 23 kilometrelik kuyruk! ’24 saat mülteci nöbetindeyiz’

Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik kuyruk oluştu. Sırada bekleyen TIR şoförleri, mülteciler başta olmak üzere gümrüklerde çektikleri çilelerin görülmesi için yetkililere seslendi.

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Türkiye sınırında oluşan kuyruk TIR şoförlerini isyan ettirdi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda sıraya giren şoförlerin en büyük sorunlarının başında tuvalet olmaması geliyor. Bunun yanı sıra mültecilerin halat koparma, arabaların içine girme ve çadırları kesmesi de TIR şoförlerini uykusuz bırakıyor.

ARAÇ BAŞINDA NÖBET BEKLİYORLAR

23 kilometrelik kuyrukta sıraya giren şoförler, bir yandan sıranın kendilerine gelmesini beklerken, öte yandan ise 24 saat uykusuz kabusa dönüşen mültecilere karşı araçlarının başında nöbet tutuyor. Gümrüklerde çektikleri çilelerin görülmesini istediklerini belirten sürücüler, ihtiyaçlarını karşılamak için de yetkililerden yardım bekliyor.

“HER TARAF PİSLİK İÇİNDE TUVALET BİLE YOK”

22 kilometre iken TIR kuyruğuna girdiğini söyleyen Hami Ozkay, Ramazan ayının da başlamasıyla birlikte aileden uzakta yollarda iftar açmanın hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Her tarafın pislik içinde olduğunu ve tuvalet bile olmadığını aktaran Ozkay, “Romanya plakalı bir arkadaşımızın kasasında mülteci çıktı. Biz zaten böyle sıkıntılar çekiyoruz. Mültecilerden çok çekiyoruz. Brandaları yırtıyorlar, mühürleri kopartıyorlar. Hamzabeyli Sınır kapısında çok bekliyoruz” dedi.

MÜLTECİLERİN HEDEFİ OLDULAR

Gümrüklerin çalışmaması nedeniyle sıra oluştuğunu söyleyen Üzeyir Yıldız, şunları söyledi;

*Bu da yetmezmiş gibi araçlar sollama yapıyor. TIR sürücüleri olarak iftarımızı dolaplarımızdaki malzemelerimizle kendi imkanlarımızla yapıyoruz. 24 saattir buradayız.

*Uyuyamıyoruz zaten, burada mülteci nöbetindeyiz. Halat koparmalar, arabalarımıza girmeler, çadırlarımızı kesmelerle karşı karşıyayız. Tüm arkadaşlarımız bunlarla mücadele ediyor.

*Her aşağı indiğimizde halatlarımızı, arabalarımızı, mühürlerimizi kontrol ediyoruz. Bizim ne çektiğimizi görmek istiyorlarsa bizimle birlikte 24 saat nöbet tutsunlar ya da tek seferlik sıraya girsinler. Böyle bir anlayış yok. Tuvalet yok bir şey yok. Çok zor durumdayız.

“20 SAATTİR KUYRUKTA BEKLİYORUM”

İstanbul’dan yükümü araca yükleyip 22 kilometrelik sıraya girdiğini söyleyen TIR şoförü Furkan Yormaz, 20 saattir sırada beklediğini ve hala GTİ TIR parkına bile giriş yapamadığını aktardı.

“MÜLTECİ SORUNLARI VAR”

Yaşadıkları en büyük sıkıntılardan birisinin mülteci sorunu diğerinin ise tuvalet olmadığı için ihtiyaçlarını giderememesi olduğunu aktaran Yormaz, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Yetkililerimiz bu sırayı görmüyor mu? Acaba hiç mi tır şoförü akrabaları yok. Bu adamlara biz saatlerce sırada bekliyoruz gidin bir ilgilenin demiyorlar mı?

*Hafta sonu herkes evinde keyfine bakıyor TIR şoförleri de yol kenarında sıra beklesin. Böyle olmaz. Gelip sorunun çözümü için görüşme yapsınlar.

*Bulgaristan mı çalışmıyor, Türkiye mi çalışmıyor yetkililer sesimizi duyuyorsa gelip buraya bir baksınlar. Memurlara neden yavaş çalışıyor diye sormak yerine gelip bizimle konuşsunlar.

“GÜMRÜKLERDE ÇEKTİĞİMİZ ÇİLELERİN GÖRÜLMESİNİ BEKLİYORUZ”

TIR şoförü Abdullah Güzel, “Kayseri’den mobilya yükledim. Fransa’ya gidiyorum. Şu gümrüklerde çektiğimiz çilelerin görülmesini bekliyoruz. Araştırma yapan kimseyi göremiyoruz. 24 saat uykusuz yollarda sıralarda geliyoruz. 9 saat çalışma hakkımız var. 9 saat burada sırada bekleyip üstüne 11 saat yatıp biz ne zaman yola gideceğiz. Ne zaman malı boşaltacağız. Amaç ihracatı engellemek mi anlayamadık. Bize bir destek olacak yetkili bekliyoruz” diye konuştu. İHA

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