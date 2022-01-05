Türkiye’de 2021 yılında 280 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 yılında 280 kadının öldürüldüğünü ve bu ölümlerden de 217’sinin şüpheli olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Rapora göre 2021 yılında öldürülen 280 kadının 124’ü evli olduğu erkek, 37’si birlikte olduğu erkek, 24’ü tanıdık bir erkek, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 16’sı akrabası, 13’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 13’ü babası, 11’i oğlu, 6’sı kardeşi, 3’ü tanımadığı birisi, 1’i de kendisini takip eden erkek tarafından öldürüldü. Raporda 11 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumunun ise tespit edilemediği belirtildi.

33 KADIN DAHA ÖNCEDEN POLİS VEYA SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Söz konusu kadınların 178’inin evinde, 33’ünün sokak ortasında, 12’sinin arazide, 10’unun iş yerinde, 9’unun arabada, 8’inin ıssız yerde, 6’sının otelde, 2’sinin apartman girişinde, 2’sinin parkta, diğerlerinin de kömürlük, baraka, okul önü, minibüs, evinin dışındaki tuvalet, avukatlık bürosu, fabrika, otopark, evinin önü, sağlık ocağı bahçesi gibi mekanlarda öldürüldüğü belirtildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 yılında işlenen 280 kadın cinayetinde, öldürülen kadınların 33’ünün daha önceden polis ya da savcılığa şikayette bulunduğu ya da hakkında koruma kararı bulunduğuna dikkat çekti.

143 KADIN ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Rapora göre kadınların, 134'ü ateşli silahlarla, 93'ü kesici aletle, 31'i boğularak, 8'i darp edilerek, 3'a yakılarak, 2'si yüksekten atılarak, 4'ü sert bir cisimle vurularak, 3'ü aracın altında kalarak öldürüldü. 2 kadının hangi silahla öldürüldüğü tespit edilemedi.

NE OLDU DİYE SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Yetkililerin görevlerini yerine getirmediğinin farkında olan faillerin kadın cinayetlerini şüpheli hale getirmeye başvurdukları” kaydedilen raporda, “Her şüpheli kadın ölümünde ‘Ne oldu?’ diye sormaya devam ediyoruz. Fakat bunun karşısında yetkililer bu sorulara cevap dahi vermemekte ısrarcı. Biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. Hiçbir kadın cinayetinin şüpheli bırakılmasına izin vermeye niyetimiz yok. Yetkililer görevlerini yerine getirsin, şüpheli kadın ölümlerindeki gerçekliği açığa çıkarsın” ifadeleri yer aldı.

PANDEMİ SÜRECİNDE ARTIŞ

Raporda, “İntihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında pandemi süreciyle birlikte çok ciddi bir artış yaşanmaktadır” denildi.

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