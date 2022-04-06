Türkiye’den İrpin ve Bucha’daki vahşete tepki

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Bucha ve İrpin'deki katliam görüntülerine ilişkin açıklama yaptı: Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan, Rusya’nın askeri harekat düzenlendiği Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin’deki görüntülere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

UKRAYNA HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ

– Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez.

İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ

– Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir.

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