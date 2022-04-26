Türkiye’nin tek Ermeni köyünün muhtarı Biden’a kızdı: Bıktık artık

ABD Başkanı Biden'ın Ermeni meselesini yine gündeme getirmesine kızan Vakıflı muhtarı Berç Kartun, "Bizden önceki kuşak, bizim kuşak bu söylemlerden bıktı usandı, artık sıkıldık" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vakıflı Ermenileri ‘soykırım’ ifadesinden rahatsız

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- TÜRKİYE

Türkiye’nin tek Ermeni köyü olarak bilinen büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Vakıflı’nın muhtarı Berç Kartun, ABD Başkanı Joe Biden’a tepki gösterdi.

Çiftçilik yaparak geçindikleri 27 hane ve 120 nüfuslu köylerinde mutlu, huzurlu bir şekilde hayat sürdüklerini dile getiren Vakıflı Mahallesi Muhtarı Berç Kartun, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullanmasından rahatsızlık duyduklarını söyledi.

“KARDEŞÇE YAŞIYORUZ”

Kartun şöyle konuştu:

“Biz burada hayatımızdan çok memnunuz. Köyümüzün üst tarafında, Müslüman Türkmen köyleri, aşağıda Arap Hristiyanlar, Sünni Araplar, Aleviler var. Hep beraber burada kardeşçe yaşıyoruz.

Birbirimizin düğünlerine, bayramlarına, cenazelerimize onlar gelir, biz gideriz. Gayet güzel, saygı içinde burada geçimimiz ve hayatımızı sürdürüyoruz.”

“SİYASETE AKIL ERDİREMİYORUZ”

Muhtar Berç Kartun şöyle devam etti:

“Bu siyasete artık akıl erdiremiyoruz. Bir an önce, tarihçilerimiz şu işe el atsınlar, bu siyasetten bizi kurtarsınlar. Ben onu bekliyorum, hepimiz onu bekliyoruz.

Bu söylentilerinden rahatsız oluyoruz. Bizden önceki kuşak, bizim kuşak bu söylentileri duya duya bıktı, artık sıkıldık. İstiyoruz ki bir an önce, bu tarihçiler el atsın ve son duruma getirsinler ve insanlar kardeşçe yaşasın.”



“HİÇBİR SORUN YAŞAMADIK”

Doğduğu günden bu yana mahallede yaşayan Panos Çaparyan (90) da diğer mahallerdeki vatandaşlarla hiçbir sorunlarının bulunmadığını, bayramlarda tüm insanlarla bir arada olduklarını belirtti. (DHA)

İlginizi Çekebilir Biden, 1915 olaylarına 'soykırım' dedi