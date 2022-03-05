Turkovac aşısı bilim dünyasını ikiye böldü

Türk bilim insanlarının ürettiği, 7 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm Türkiye’de yaygın olarak yapılacak Turkovac aşısı bilim dünyasını ikiye böldü. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Turkovac aşısının ölümü önlemede çok etkili olduğunu ve yoğun bakıma gitmeyi önlediğini belirtirken, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık ise Turkovac aşısının sıvıdan ibaret olduğunu, tam onay almamış bir aşının halka uygulanmasının suç olduğunu söyledi.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından, “Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler dahil olmak üzere bütün devlet hastanelerinde Turkovac uygulaması başlayacak” açıklamasından sonra Turkovac'ın yaygın kullanımı için İl Sağlık Müdürlükleri harekete geçti.

Müdürlükler tüm birimlere gönderdikleri mesajlarla 7 Mart Pazartesi günü itibarıyla Turkovac dağıtımının yapılacağını, yeterli aşı lojistiği sağlanarak bütün aile hekimliği birimlerinde Turkovac aşısının uygulanmaya başlanacağını ve aşı yapılması için merkezi sistemden randevu oluşturulmasının talep edilmemesi gerektiğini bildirdi.

TURKOVAC ÖLÜMÜ ÖNLEMEDE ETKİLİ

Bu gelişmeler Turkovac aşısı ile ilgili tartışmaları alevlendirdi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Turkovac aşısının, ölümü önlemede çok etkili olduğunu ve yoğun bakıma gitmeyi önlediğini belirtirken; birçok bilim insanları ise Turkovac'ın uluslararası yayınlanmış çalışma sonuçları ile etkinliğinin kanıtlanmadığını, Faz 3 çalışma sonuçları gibi verilerin açıklanmadığını, Dünya Sağlık Örgütü'nün kullanım onayı vermediği son olarak da Faz 3 çalışmalarının durdurulduğunu savundu. Bilimsel verilerin bilim insanlarıyla paylaşılmasını istedi.



TURKOVAC BİYOLOJİK SIVIDIR

Pazartesi gününden itibaren tüm Türkiye'de yaygın olarak yapılmaya başlanacak Turkovac aşısına en sert tepkiyi ise Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık gösterdi.

Saltık, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaptığı çağrısında şu ifadeleri kullandı:

“Masum insanların katili olmayın! Erdoğan ve Koca’ya Turkovac çağrısı: Politik kaygılarla ve algı yönetmek için yapılan bir girişim. TURKOVAC biyolojik sıvıdan ibarettir. Bir hekim olarak utanç duyuyorum. Bakanlık ve iktidar insanlığa karşı suç işliyor. Er ya da geç hesap sorulur.”

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