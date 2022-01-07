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Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Perit Özen ve Berke Gök hakkında tahliye kararı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen, haftada bir imza vermeleri koşulu ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildiler.

Yayınlanma: 15:38 - 07 Ocak 2022 Güncellenme:
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Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Perit Özen ve Berke Gök hakkında tahliye kararı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınarak haklarında 5 yıl 3'er aydan 25 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan 2’si tutuklu 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bugün hakim karşısına çıkmıştı…

TAHLİYE KARARI

Tutuklu öğrencilerden Enis Berke Gök ve Perit Özen hakkında tahliye kararı verildi.

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