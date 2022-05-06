Tuzla’da gemide 4 işçi gazdan zehirlendi

Tuzla Tersanesi'nde bakıma alınan gemide çalışma sırasında karbondioksit sızıntısı nedeniyle 4 işçi zehirlendi.

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Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide saat 10.54’te bakım yapılacak tüplerden birinde karbondioksit sızıntısı oldu.

Yapılan zehirlenme ve patlama ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4 işçi gazdan zehirlendi. İşçiler hastanelere sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

*Bugün saat 10.54'te alınan ihbarda; Tuzla İlçemiz Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum 4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır.

*Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale

çalışmaları başlatılmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan (4) işçi, 112

* Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen işçilere Allah'tan acil şifalar diliyoruz.

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