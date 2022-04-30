Tuzla’da patlayan fabrikanın sahibi adliyeye sevkedildi

Tuzla'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü adliyeye sevk edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tuzla’da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi. Gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürün ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.

DHA

İlginizi Çekebilir İstanbul'da fabrikada patlama ve yangın: 3 ölü, 9 yaralı

İlginizi Çekebilir Patlamanın yaşandığı fabrikanın daha önce mühürlendiği ortaya çıktı