Üç Fidan’a Dolmabahçe’de karanfillerle anma

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, Dolmabahçe’de, 50 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı andı. Anmada konuşan CHP İl Gençlik Sekreteri Ozan Işık “Kentin, kentlinin, canlının hakkını savunan Mücella Yapıcı, öğrencilerine onurlu bir yaşam öğretisi bırakan Tayfun Kahraman, Soma’da, Aladağ’da, Hendek’te garibanın yanında duran Can Atalay, bizim Denizimiz, Yusufumuz, Hüseyinimizdir. Bizim 68’imiz Gezi’dir” dedi.

Fırat FISTIK

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CHP İstanbul İl Gençlik Kolları’nın çağrısıyla yapılan anmada, “Halkız haklıyız kazanacağız', ‘Denizlerin kavgası sonsuza dek sürecek', ‘Ne ABD ne AB, tam bağımsız Türkiye', ‘Faşizme karşı omuz omuza' sloganları atıldı.

BİZİM 68'İMİZ GEZİ'DİR

Anmada konuşan CHP İl Gençlik Sekreteri Ozan Işık “Kentin, kentlinin, canlının hakkını savunan Mücella Yapıcı, öğrencilerine onurlu bir yaşam öğretisi bırakan Tayfun Kahraman, Soma'da, Aladağ'da, Hendek'te garibanın yanında duran Can Atalay, bizim Denizimiz, Yusufumuz, Hüseyinimizdir. Bizim 68'imiz Gezi'dir” dedi.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ise şunları söyledi:

KARARLILIĞIMIZI DENİZ'DEN, CESARETİMİZİ YUSUF'TAN, İNANCIMIZI HÜSEYİN'DEN ALIYORUZ

“Bizler, Cumhuriyetin bekçisi, Atatürk ilke ve inkılaplarının koruyucusu, CHP'li gençlik olarak Kuvayı Milliye'nin küllerinden doğan bir milletin bağımsızlık mücadelesinin yükünü omuzlarımızda taşıyoruz.

Dün olduğu gibi bugün de tam bağımsız bir Türkiye için mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizin kararlılığını, ‘Kendimi Türkiye'nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyarım' diyen Deniz'den, cesaretini ‘Ben halkımızın bağımsızlığı için bir defa ve şerefle ölüyorum fakat bizi asan sizler şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz' diye haykıran Yusuf'tan, inancımızı ‘Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden halkımın mutluluğu ve bağımsızlığı için savaştım. Bu bayrağı Türkiye halkına emanet ediyorum' diyen Hüseyin'den alıyoruz.

Bugün bu bayrak bizlerde. Bu sebeple bir gün anarken geriye kalan 364 gün çok iyi anlamalıyız. Geçen yıllara rağmen önümüze ne engeller çıkartılırsa çıkartılsın Denizlerin idealleri bizlere rehber olmaya devam etmeli.

And olsun ki; bu mücadelede kararlılığımızı diri tutmaya devam edeceğiz ve bağımsızlık uğruna yitirdiğimiz fidanlarımızın mirasını, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi demokrasiyle taçlandırarak ileriye taşıma azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

ADİL BİR TÜRKİYE İÇİN GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER DİYECEĞİZ

Anmanın bu alanda olmasının bir sebebi var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 103 yıl önce bu kıyılara bakarak ‘Geldikleri gibi giderler' demişti. Denizler ise tam bu bölgede, Amerikan emperyalizmine karşı 6. filoya ders verdi.

Şimdi biz burada Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i, üç fidanı bu engin denizlerle buluşturacak ve onların hatırasına sahip çıkacağız. Uğruna mücadele ettikleri günlere kavuşmak için Atamızın 100 yıl önce söylediği gibi, yine bu kıyılardan daha yüksek sesle, aynı kararlılıkla tam bağımsız, özgürlükçü, adil bir Türkiye için ‘Geldikleri gibi giderler' diyeceğiz.”

Anma denize bırakılan karanfillerle son buldu.

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