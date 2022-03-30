Üçüncü ittifaktan ortak açıklama

HDP, EMEP, EHP, Halkevleri, SMF, TİP ve TÖP'ten oluşan ittifaktan seçim kanununa ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Antidemokratik seçim sistemini kabul etmiyoruz!" denildi.

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Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin HDP, EMEP, EHP, Halkevleri, SMF, TİP ve TÖP tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ANTİDEMOKRATİK SEÇİM SİSTEMİNİ KABUL ETMİYORUZ”

*Antidemokratik seçim sistemini kabul etmiyoruz! Hileli seçim sistemine karşı ortak mücadele!

*Seçim kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, muhalefet partilerinin itirazlarına, seçim güvenliği için oluşturulan demokratik kitle örgütlerinin ve kamuoyunun tepkisine rağmen iktidar vekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulmuştur.

*Toplumsal desteğini kaybeden, halka sefalet, adaletsizlik ve şiddet dışında bir şey sunamayan, iktidar partilerinin masa başı oyunlarla milletvekili sayısını artırma hevesinin bir sonucu olan bu teklif, zaten antidemokratik olan seçim sisteminde seçime katılım, temsilde adalet, eşitlik, denetim gibi sorunları daha da derinleştirecektir. Antidemokratiktir, hukuk dışıdır.

“ANAYASAYA AYKIRIDIR”

*Bu teklif, halkın gerçek sorunları karşısında tek bir adım atmayan iktidarın, konu koltukları olunca nasıl gayretkeş hale gelebildiğini yeniden gözler önüne sermiştir.

*Partili cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulmasını, il ve ilçe seçim kurullarında en kıdemli hâkimlerin görev alması uygulamasının terk edilmesini ve baraj sisteminin devamını öngören bu teklif Anayasa'nın 10. 37. ve 67. maddelerine de aykırıdır.

*Toplumsal mücadelenin farklı alanlarında eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi, barışı, emeği, adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojiyi ortak şekilde savunmak üzere bir araya gelen bizler, AKP-MHP işbirliğiyle geçirilmek istenen bu kanun teklifini kabul etmiyoruz.

“BİRLİKTE MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

*TBMM'deki geçici çoğunluğuna güvenerek bu anti-demokratik kanunu geçirmek isteyen iktidar partileri, bizim ortak mücadele irademize en ufak bir zarar veremeyecektir. Aksine, bizler halkımızın çıkarlarını gözeterek her alanda birlikte mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz.

*Tüm yurttaşlarımızı bir kez daha, iktidarın halka düşman politikalarına, seçimleri güvensiz ve adaletsiz kılmaya çalışma oyunlarına karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz.

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