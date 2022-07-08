Uğur Dündar: O imam göğsünde kalp yerine ne taşıyor?

Konya’daki imamın doktorları hedef alan skandal sözlerini yorumlayan Uğur Dündar, "Yangına körükle giden sorumsuz imamın sözlerini değerlendirecek bir sözcük bulamıyorum. Dinlerken tüylerim ürperdi...Taş olsa insafa gelir, acaba o imam göğsünde kalp yerine ne taşıyor çok merak ediyorum" dedi.

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, Tele 1 ekranlarında Gazeteciler Masası'nın konuğu olarak, Namık Koçak'ın sorularını yanıtladı. Uğur Dündar, sağlıkta şiddet ve Konya'daki imamın doktorları hedef alan skandal sözlerini yorumladı.

İmamın infial yaratan ve jet hızıyla soruşturma başlatılmasına neden olan sözleri için Dündar, “Ben imamın konuşmasını tüylerim ürpererek dinledim” dedi.

Dündar, şöyle devam etti:

“SAVCILARIN DA SEYİRCİ KALMALARI MÜMKÜN OLMAYACAK”

“Şiddete azmettiren, yeni saldırıların provokasyonunu yapan bir konuşma biçimi. Çok büyük tepki gördü, infiale dönüştü. Savcılar da ne kadar duyarsız olurlarsa olsunlar, iktidar cenahından bir işaret gelmedikçe, resen soruşturmaya başlamıyor bulunsalar da burada seyirci kalmaları mümkün olmayacak. Çok ağır bir tepki var. Bir din adamına asla yakışmayacak, bir din adamının ağzından çıkmaması gereken ürpertici sözler.

“SAĞLIKTA ÇAĞ ATLADIK DENEN UYGULAMA ÇÖKME NOKTASINA GELMİŞ DURUMDA”

Popülist iktidarlar, genellikle kendi sorumlulukları altındaki bazı düzenlemeleri yapamadıkları zamanlar, özellikle sağlık sisteminin aksayan yanlarını, halkın gözünde sanki doktorlar sebep oluyorlarmış bu aksamalara, bütün sorumlusu sağlık çalışanlarıymış gibi göstererek halkı kışkırtırlar.

Bu, geçmişte de böyleydi. Günümüzde de maalesef böyle. AKP'nin en çok övündüğü alan sağlıktır. Sağlıkta çağ atladık diye övünürler. Ama görüyoruz ki bu sağlıkta çağ atladık denen uygulama artık çökme noktasına gelmiş durumda.

“İKTİDAR, ÇÖKEN SİSTEMİN TEK SORUMLUSU SAĞLIK ÇALIŞANLARIYMIŞ GİBİ GÖSTERİYOR”

Çökmüş bir sağlık sistemi var. Bunu düzeltmek iktidarın görevi. Ama iktidar, ‘Bırakın gitsinler' diyerek sanki bu çöken sistemin tek sorumlusuymuş gibi sağlık çalışanlarını halkla karşı karşıya getirmekten çekinmiyorlar. İmtina etmiyorlar. Tabi ki insanlar öfkeli. Herkes artık burnundan öfkesini kusar hale gelmiş. Ufacık bir kıvılcıma bakıyor. Daha sonra da böylesine müessif olaylar yaşanıyor.”

“O İMAM GÖĞSÜNDE KALP YERİNE NE TAŞIYOR?”

Açıklamalarını, Konya’daki imamın sözlerini yorumlayarak devam eden Dündar, “Yangına körükle giden sorumsuz imamın sözlerini değerlendirecek bir sözcük bulamıyorum. Dinlerken tüylerim ürperdi…Taş olsa insafa gelir, acaba o imam göğsünde kalp yerine ne taşıyor çok merak ediyorum” dedi.

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