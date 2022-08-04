Uğur Dündar’dan Bakan Nebati’ye: Ana caddede beraber yürüyelim

Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı bir TV programında, yabancı bir ülkenin bakanıyla arasında geçen enflasyonla ilgili anısını anlatırken, "Ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz yüzde 10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz" sözlerini değerlendirdi. Dündar, "Bir ana caddede beraber yürüyelim. Eğer gerçekten onun söylediği gibi tepkiler alırsak ben kendisini alkışlayacağım. Eleştirilerim nedeniyle de özür dileyeceğim" dedi.

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Sözcü Gazetesi yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar, Halk TV’de Ayşenur Aslan’ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN NEBATİ’YE ÇAĞRI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katıldığı bir TV programında, “Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. ‘Sizin ülkede enflasyon çok yüksek’ dedi, ben de doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz, biz bunu çözeceğiz, kararlıyız. Ama bakın dedim ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz yüzde 10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz.” sözlerini değerlendiren Uğur Dündar, bakana çağrıda bulundu.

“SÖYLEDİĞİ TEPKİLERİ ALIRSAK ÖZÜR DİLEYECEĞİM”

Dündar, “Mesela Kocamustafapaşa, Samatya gibi şöyle bir ana caddede beraber yürüyelim. Eğer gerçekten onun söylediği gibi tepkiler alırsak ben kendisini alkışlayacağım. Eleştirilerim nedeniyle de özür dileyeceğim. Sonra da sürekli onun politikalarını destekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

“YOL ARKADAŞLARI KARŞISINA GEÇTİ”

Erdoğan’ın gerçekleri göremediğini ve çevresinin gerçeklerden soyutladığını düşündüğünü söyleyen Dündar, “Çünkü gerçeği söylediklerinde nasıl bir tepkiyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. 2002’den bu yana Erdoğan’ın yanına olan arkadaşlarından kim kaldı? Hatta yakın yol arkadaşları karşısına geçti. Liderler asla düşman yaratmak istemezler. Gerçekler, Erdoğan’ı yalnızlığa sürükledi. Oğlu Bilal Erdoğan’ı seyahatlere götürmesini de ben buna bağlıyorum. En güvendiği kişi olarak… Ama bu da devletin işleyişiyle taban tabana zıt bir durum.” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK BAKANI NEREDE?”

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, muayenehanesinin önüne Mustafa Y. tarafından dana dili bırakılarak tehdit edilmesi ve zanlının serbest bırakılmasına tepki gösteren Dündar, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nerede? Neden göremiyoruz? Bu ülkenin yetiştirdiği çok değerli insanlara bir adamsı hakaretler edip, kapısına dil götürüyor. Bu ne demek? ‘Bu dilini keserler’ demek. Doğrudan tehdittir. Suçları ne peki? Toplumu pandemiye karşı bilgilendirmek ve alması gereken önlemleri bilimsel veriler doğrultusunda toplumla paylaşmak. Bunları yapmasalar eleştirmemiz gerekirken yaptıkları için eleştiriyorlar. Ve Sağlık Bakanı ağzını açıp tek kelime etmiyor” sözleriyle tepki gösterdi.

“YARGI BAĞIMSIZ HALE GETİRİLMELİ”

“Türkiye’nin bir arınma sürecinden geçmeden tüm kurumlarıyla ilerlemesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. En başta yargının.” diyen Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü: Seçimden sonra ilk ve en büyük operasyon yargıya yapılıp yargı bağımsız hale getirilmeli. Ancak ondan sonra diğer kurumlarda operasyon gerçekleşebilir. İktidar üyelerinin ağzına bakan yargı üyeleri varken Türkiye ilerleyemez. Devlette gelenek bırakmadılar. Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine dört elle sarılacağız. İnsanlar, umutlarını yitirmiş durumda. Çok hazin.”

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