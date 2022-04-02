Uğur Dündar’dan Beyaz Saray anısı: Takdiri size bırakıyorum

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası'nda bu haftanın gündemi pazarlarda satılan yarım lahanalar, yoksulluk kuyrukları ve seçim yasasıydı. Beyaz Saray'da dönemin ABD Başkanı George Bush ile söyleşisini anlatan Uğur Dündar, "Ay sonunda sarayda yediklerinin parasını ödüyorlar. Dünyanın süper gücünde uygulama böyleyken biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Takdiri size bırakıyorum" diye konuştu.

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası'nın bu haftaki konukları CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ve hukukçu Murat Ergün oldu.

“İSTANBUL SEÇİMLERİNDE ERDOĞAN’I KANDIRDILAR”

Seçim yasasının meclisten geçmesiyle ilgili görüşlerini belirten Sertel, “Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi seçim sistemini getirirlerse getirsinler, istediklerini yapsınlar, halkın çok fena bir cevabını alacaklardır. Halka bu iktidardan artık gına gelmiştir. Nefret etmiştir. Bu iktidarın sonu bu seçimdir. Bunu çok inanarak söylüyorum. Sayın cumhurbaşkanının memleketi Rize'yi de gezdim. Aynı tepkileri orada gördüm. Doruk noktaya çıkmış Bayburt, Erzurum'da inanılmaz bir tepki gördüm. Vatandaş açlık ve sefalet içerisinde. Yoksulluk içerisinde” diye konuştu.

“İstanbul seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı kandırdılar” diyen Sertel, “’Eğer iptal edersek seçimi alırız’ dediler. ‘Biz bunu kazanırız' diye Recep Tayyip Erdoğan'ı yanıltanlar, 806 bin farkı, hezimeti yaşattılar. Şimdi aynı şekilde ‘Kazanıyoruz' diyorlar. Seçim sath-ı mailinde kaybedecekler” ifadelerini kullandı.

ÇIRAY’DAN TANSU ÇİLLER AÇIKLAMASI: YAPILAN ÇALIŞMALARI GAYRİ CİDDİ BULUYORUM

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise “Sayın Çiller ile ilgili konuyu bir magazin konusu olarak gördüğüm için değerlendirmeye tabi görmüyorum. Onun adını ortaya atarak yapılan çalışmaları gayri ciddi buluyorum. Siyaseten önemsiz görüyorum. Bir sonuç olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Seçim yasasını değerlendiren Çıray, “Ben bu kanunun Çankaya köşkünde danışmanlar tarafından yazıldığını biliyorum. AKP milletvekilleri sadece imza atıyorlar” dedi.

UĞUR DÜNDAR’DAN BEYAZ SARAY VE GEORGE BUSH ANISI

Uğur Dündar ise Amerika Birleşik Devletleri’nin 43. Başkanı George Bush ile bir anısını anlattı. Beyaz Saray'da 1. Körfez Savaşı döneminde George Bush ile söyleşi yaptığını belirten Dündar, “Biz söyleşi yaparken Beyaz Saray'ın bahçesinin parmaklıklarının dibinde Bush'un aleyhine toplanmışlar, bağırıyorlardı. Bayağı kalabalık vardı. Bush'u protesto ediyorlardı. O da camdan, ben odaya girdiğimde gülerek onları seyrediyordu” dedi.

Beyaz Saray’daki bir uygulamayı da anlatan Dündar, “Başkan, eşi ve çocukları istedikleri her şeyi yiyebiliyorlar. Ama ay sonunda baş garson geliyor, size bir fatura getiriyor. ‘Bunlar yediklerinizin parası' diyor. Ay sonunda kuaför parası da geliyor. Bir dostlarını makam uçağıyla uçurduklarında hemen hesabı yapılıyor. First-Class yolcu bileti ne kadarsa başkandan tahsil ediyor. Başkanların çoğu, başkanlık dönemleri bittiğinde aile bütçeleri iflas edecek noktaya geliyor. Dünyanın süper gücünde uygulamaya böyleyken biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Takdiri size bırakıyorum” diye konuştu.