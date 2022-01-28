UKOME toplantısında gerilim çıktı, mikrofon kapatıldı

UKOME toplantısında 'siyaset yapma' tartışması çıktı. AKP’li Meclis Üyesi Abdullah Özdemir'in “UKOME toplantıları siyasi şov arenasına dönüştürüldü” sözleri üzerine toplantıyı yöneten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar “Siyaset yapmanın mecrası burası değil, burası teknik bir mecra” diyerek Özdemir’in mikrofonunu kapattırdı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB'nin 500'ü engelli erişimine uygun 5 bin yeni taksi teklifinin 12'ince kez reddedildiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında tartışma çıktı. Taksi teklifinin oylanması sırasında söz alan İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı AKP'li Meclis Üyesi Abdullah Özdemir “UKOME toplantıları genel itibari ile teknik değerlendirmelerin yapıldığı toplantılar olduğun için genel itibariyle biz siyasetle iştigal eden insanlar olarak değerlendirme yapmayı uygun görmüyoruz. Ama UKOME toplantıları yeni İBB yönetimi tarafından siyasi şov arenasına döndürüldüğü için bizler de bu mecralarda gerekli cevapları verme gerekliliği hissediyoruz” diye konuşmasına başladı.

Oturumu yöneten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar araya girerek Özdemir'e görevini sordu. Özdemir, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı olduğunu söyledi. Çağlar “Siyaset mi yapmaya geldiniz?” diye sordu. Özdemir “İBB Genel Sekreteri olarak benim görevimi bilmiyorsanız ben size başka bir şey söylemiyorum” karşılığını verdi.

MİKROFON KAPATILDI

Çağlar “Siyaset yapamazsınız, burası teknik bir komisyondur. Siyaset yapmanıza izin vermiyorum. Mikrofonu arkadaşlara verin. Mikrofonu kapatın. Siyaset yapmanın mecrası burası değil” dedi. Özdemir'in mikrofonu kapatıldı ancak Özdemir mikrofonsuz olarak konuşmaya devam etti ve “Ben siyaset yapmıyorum, siz siyaset yapıyorsunuz. Mikrofonumu kapatamazsınız. Söz kesemezsiniz” dedi.

Çağlar “Biz siyaset yapmıyoruz. Buradaki hiçbir konuşmamızda siyaset yoktur. Biz İstanbulluya yaşadığımız sıkıntıları anlatıyoruz. İstanbulluların burada bizim hangi engellemelerle karşılaştığımızı görsünler diye dillendirme ihtiyacı hissediyoruz” karşılığını verdi.

Özdemir, söz başkasına verildiği halde konuşmasına bir süre daha devam etti. Söz alan bir kişi daha taksi teklifine karşı çıktıkları yönünde bir konuşma yaptı.

“300 OTOBÜS İÇİN 1 YILDIR İZİN BEKLİYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel söz alarak “İBB Ulaşım Trafik Komisyonu başkanı daha önceki dönemlerde UKOME'de masada da otururdu” hatırlatmasında bulundu.

Çağlar “Biz burada herkesi dinlemeye açığız ama siyaset arenası olarak kullanılamayacağı konusunda birkaç defa uyardık” dedi. Yücel “Biz özellikle girmek istemedik ama bakanlığın engellediği ile ilgili konuları defalarca izah ettik” dedi.

Çağlar “Ben AFAD'daki arkadaşımıza yanıt verdim. AFAD'daki arkadaşımız önce toplu ulaşımı düzeltin dedi. Toplu taşımayı niye yapamadığımızı veya ne tür sıkıntılarla karşılaştığımızı ifade ettim. Değerlendirmeye cevap vermek içindi. Siyaset yapmak için değil. 300 otobüs için 1 yıldan fazladır izin bekliyoruz. Metrobüste kilometresi 1 milyon 200 bini bulan araçlar var” diye konuştu.

Yücel “Onu izah edecekti. (İYİ Partili Meclis Üyesi Suat Sarı) Suat bey konuştu o da meclis üyesi. Onun konuşmasına izin verdiniz. Otobüslerle ilgili suçlama yapıyorsunuz” dedi. Çağlar da “Bunun neresi suçlama? Bir seneden uzun bir süredir izin çıkmadı diyorum” ifadesini kullandı.

Özdemir bu sırada salonda “Doğruları duymaya tahammül edemiyorsunuz” diye bağırdı. Daha sonra gündemdeki diğer maddelerin oylamasına geçildi.

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