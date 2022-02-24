Ukrayna nerede, nüfusu kaç? Ukrayna haritası, komşuları, sınırı…

Doğu Avrupa'da bir ülke olan Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazandı. 2021 raporuna göre Ukrayna ordusu dünya orduları arasında 25'inci sırada yer alıyor. Ukrayna'nın komşuları arasında doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova yer alıyor.

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MÖ 32.000 yılından beri yerleşim yeri olan Ukrayna toprakları İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Sovyetler Birliği’nin bir parçası oldu. Ukrayna, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazandı.

UKRAYNA NEREDE, NÜFUSU KAÇ?

Avrupa kıtasında yer alan Ukrayna, Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova’nın komşudur. Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi’ne kıyısı bulunuyor.

Ukrayna nüfusu 2021 yılı sayımlarına göre 41.319.838 kişidir. Nüfusun yüzde 77,8’ini Ukraynalılar, yüzde 17,3’ünü ise Rusların oluşturuyor.

UKRAYNA’NIN BAŞKANI KİMDİR?

Ukrayna Anayasası’nın 102. maddesine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı devlet başkanı, devlet egemenliği, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, Ukrayna Anayasası’na uyulması, insan ve sivil haklar ve özgürlüklerin garantisidir. Ukrayna Anayasası ve Ukrayna yasalarına dayanarak ve bunlara göre, Cumhurbaşkanı Ukrayna topraklarını bağlayıcı kararlar ve emirler çıkarır. 2019 Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda Volodımır Zelenskyi, 20 Mayıs 2019’dan beri Ukrayna’nın başkanıdır.