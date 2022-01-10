Ümraniye’de ucuz ekmek kuyruğu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde vatandaşın ucuz ekmeğin satıldığı Halk Ekmek büfesi önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor. Uzun süredir büfede yaşananlara tanık olan bir mahalle sakini, "Ümraniye, AKP'nin yüzde 60'ları gördüğü bir bölgedir ama 10 metre ileride market varken insanlar CHP'nin elindeki Halk Ekmek büfesinden ekmek almak için sıra bekliyor, çünkü daha ucuz. 10 yıldır burada oturuyorum böyle bir kuyruk hiç olmamıştı" dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul'un Ümraniye ilçesi Parseller Mahallesi’nde vatandaşın ucuz ekmek için sıraya girdiği görüntüler vatandaş kamerasına yansıdı. 5 gün arayla çekilen 2 görüntüde, günden güne oluşan insan seli gözler önüne serildi.

SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı’na ulaştırılan görüntülerden ilkinin 5 Ocak’ta, diğerinin ise bugün çekildiği ve en yoğun günün bugün olduğu belirtildi. Görüntüleri çeken mahalle sakini, bu görüntülere aylardır tanık olduğunu belirtti.

“200 METRE İLERİDE FIRIN VAR, İNSANLARIN GÜCÜ YETMİYOR”

Görüntüleri evinden kayıt altına alan mahalle sakini, evinin Halk Ekmek büfesine çok yakın olması nedeniyle günden güne yaptığı gözlemlerini SÖZCÜ’ye anlattı.

Kuyruktaki insan sayısını saydığını ve bir keresinde 60 kişinin kuyruğa girdiğini gördüğünü belirten mahalle sakini şöyle konuştu:

* Evimin hemen yakını olduğu için gözlemleme fırsatım oluyor. Ümraniye, AKP’nin yüzde 60’ları gördüğü bir bölgedir ama insanlar 200 metre aşağıda fırın, 10 metre ileride market varken insanlar CHP’nin elindeki Halk Ekmek büfesinden ekmek almak için sıra bekliyor, çünkü daha ucuz.

* Bu insanlar yıllarca ‘CHP döneminde kuyruk vardı’ söylemini benimsemiş kişiler ama şu an o kuyruğa kendi istekleriyle giriyorlar ki ucuza alabilmek için. Markette hiç sıra beklemeden alabilirler ama alamıyorlar. Ben bunları gözlemliyorum.

“KUYRUKTA TARTIŞMALAR DA OLUYOR”

Ekmek kuyruğunda zaman zaman tartışmaların da yaşandığını belirten mahalle sakini, “Kavga düzeyinde değil ama tartışmalar oluyor. Sıra kavgası oluyor. Siyasi içerikli tartışmalar da olduğunu görüyorum. İçeriğini bilmiyorum ama ‘Nedir bu kuyruklar’ gibi tartışmalar oluyor” dedi.

“10 YILDIR BURADA OTURUYORUM BÖYLE KUYRUK GÖRMEDİM”

10 yılı aşkın süredir burada oturduğunu ve Halk Ekmek büfesini uzun yıllar gördüğünü anlatan mahalle sakini, “Böyle bir kuyruk hiç olmamıştı” ifadelerini kullandı.

Özellikle son birkaç ayda bu kuyrukların arttığına vurgu yapan mahalle sakini, döviz kurundaki oynaklığın çok belirginleştiği, zamların da çok arttığı sürece paralel bir şekilde kuyrukların arttığını gözlemlediğini aktardı.

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