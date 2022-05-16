Umumi tuvalete yüzde 43 zam! 5 TL oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki umumi tuvaletlerin fiyatı 5 TL’ye çıkarıldı. Kullanım ücretindeki yüksek ücrete sosyal medyada tepkiler sürüyor.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülke genelinde her şeye gelen sürekli zamların ardından Muğla'nın Marmaris ilçesindeki umumi tuvalet fiyatları da Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası kararıyla 3.5 liradan 5 liraya çıkarıldı.

Marmaris yaşayanları sosyal medya hesabından paylaşılan fiyat belgesine tepki gösterdi. Oda Başkanı Mehmet Ayyıldız, “Enflasyon yüzde 70 olunca bu zam kaçınılmazdı” dedi.

DUŞ ALMAK 25 LİRA

Marmaris'in çeşitli yerlerindeki umumi tuvalet ve duş fiyatları da ülke genelindeki resmi enflasyonun yüzde 70 olarak gösterilmesinin ardından nasibini alarak tuvalet 5, duş 25 liraya yükseldi.

RESMİ ENFLASYON YÜZDE 70

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından onaylı fiyat listesinin yayınlandığı sosyal medyada çok sayıda Marmaris yaşayanı tepkilerini değişik şekillerde ortaya koydu.

Zamla ilgili konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, “Ülke genelinde malum fiyat artışları yaşanıyor. Başta kira ve elektrik ücretleri aşırı zamlandı. Giderlerin normalin üzerinde çok yükselmesi her şeyde etkili oldu. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon yüzde 70 oldu. Biz de tuvalet işletmecilerinin başvurusunu göz önüne alarak geçen yıl 3,5 lira olan ücreti 5 TL yaptık” dedi.

İlginizi Çekebilir Alkole büyük zam

İlginizi Çekebilir Çaya dev zam