Üniversite öğrencisi: Ülkeyi bu durumdan kurtarmak bizim görevimiz

İYİ Parti lideri Akşener'e dert yanan üniversite öğrencisi, “Arkadaşlarımızın çoğu yurt dışına gitmek istiyor, bu ülkeden kaçmak istiyor. Ben kendimi 5 yıl sonra yurt dışında görmek istemiyorum. Bu ülkeyi evet bu duruma bizler getirmedik ama bu durumdan kurtarmak bizim kesinlikle görevimiz" dedi.

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‘Gençler İçin Gençlerle Beraber’ programlarına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gencin konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

“ARKADAŞLARIMIZIN ÇOĞU YURT DIŞINA KAÇMAK İSTİYOR”

Programda Akşener'e dert yanan genç, şöyle konuştu:

* “Arkadaşlarımızın çoğu yurt dışına gitmek istiyor, bu ülkeden kaçmak istiyor. Burada konu liyakat konusuna geliyor. Saygıyı görmüyorlar. Hiçbir şekilde mesleğini yapan bir insan doktor da olsa hakim de olsa savcı da olsa saygı görmüyor. Ülkedeki insanlar bu yüzden bu ülkeden kaçmak istiyor.

“NORVEÇ’TE CAM SİLEN ARKADAŞIM 5 GÜNDE IPHONE ALIYOR”

* İnsanlar böyle bir kaçış sürecine girdiği için düşünceleri, fikirleri, aidiyetleri değişiyor. Bir arkadaşımdan mesaj geliyor; ‘Norveç'e gittim, cam silicisi olarak çalışıyorum 5 günde iPhone 13 aldım’ diyor. Sen orada onu gördükten sonra gerçekten kurtulası ve buradan kaçası geliyor. Gençlerimiz bu ülkeden neden kaçmak istiyor çok daha derin bir konu.

“FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ YOK, SAYGI GÖRMÜYORUZ”

* Fikir özgürlüğümüz yok, istediğimiz hiçbir şeyi söyleyemiyoruz. Hiçbir şekilde fikirlerimizi beyan edemiyoruz. Gençler için herkes bir şey yapmak istiyor özellikle seçim dönemlerinde. Gençlik politikaları yürütüyorlar aralarında gençler yok.

“BU ÜLKEYİ KURTARMAK BİZİM GÖREVİMİZ”

* Bu ülkeyi evet bu duruma bizler getirmedik ama bu durumdan kurtarmak bizim kesinlikle görevimiz. Ben kendimi 5 yıl sonra yurt dışında görmek istemiyorum. Ben kendimi 5 yıl sonra hala bu ülke için politikalar üreten, bu ülkeyi bu durumdan çıkarması gereken birisi olarak görüyorum.

* Herkes bir Atatürk bekliyorsa o Atatürk kim olacak? Bizim böyle bir sorunumuz da var. Gençler olarak hiçbir şekilde saygı görmüyoruz. Buna artık maalesef alıştık.”

AKŞENER: ÇOK AZ KALDI

İYİ Parti lideri Akşener, gencin o konuşmasını, “Gençlerimizi hayatlarının her alanında; yokluğa, baskıya ve saygı görmemeye alıştırmak isteyenlere inat, gençlerimizin; dert değil, söz sahibi olduğu bir Türkiye’ye çok az kaldı!” diyerek paylaştı.

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