Üniversitede skandal: 15 öğrenci sınavı kazanmadan kaydoldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçlarında organize usulsüzlük yapıldığının yargıya taşındığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Özel Yetenek Sınav yerleştirmede 1. aşamayı kazanamamış ve listelerde yer almamış en az 15 öğrencinin okula kaydı yapıldı.

Latif SANSÜR

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ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçlarında organize bir şekilde usulsüzlük yapıldığı, üniversite bünyesinde açılan soruşturmanın örtbas edildiği iddiasının yargıya taşındığı, usulsüzlüğün peşini bırakmayan akademisyene “üniversitenin huzurunu bozduğu” gerekçesiyle disiplin cezası verildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgi ve dosyadaki resmi yazışmalara göre, 2018 yılında bazı öğrencilerin kaydını sildirmesiyle başladı. Kayıt tarihi geçmiş olmasına rağmen yerlerine, usule aykırı olarak geriye dönük tarihle öğrenci alındığı iddialarıyla büyüyen olayların soruşturulması da yılan hikayesine döndü.

GERİYE DÖNÜK KAYIT YAPILDI

İnceleme ve Soruşturma Raporu’na göre, fakülteye kayıt yaptıran bazı öğrenciler çeşitli nedenlerle 17 Eylül günü kayıtlarını sildirdi. Giden öğrencilerin yerine kayıt tarihi geçmiş olmasına rağmen, 12 Eylül tarihi ile dönemin Üniversite ve Fakülte yöneticilerinin istediği isimlerin kayıtları yapıldı. Aynı şekilde fakülteye kayıt olup daha sonra başka okulları kazandığı İçin kayıt sildiren yaklaşık 15 öğrencinin yerine de, üniversite ve fakülte yönetimlerine yakın kişilerin de geçmiş tarihli işlemlerle kaydediği belirtildi.

“GEÇ ŞİKAYET ETTİĞİ İÇİN KINAMA CEZASI ALDI”

K.K.' nin şikayeti üzerine görevlendirilen soruşturmacı raporlarına göre, kayıt ile ilgili bilgisayar yetkisi olanlar ifadelerinde, bir öğrencinin Sınav Komisyonu Başkanı Prof. Dr. T.Ö. nün “Aydın'ın ileri gelenlerinden birilerinin yakını” diyerek kaydettirdiği belirtildi. Soruşturmayı yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M.A., kayıtları yapanlarla ilgili işlem yapılmamasını önerirken, daha sonra şikayetinden vazgeçtiği iddiası ile soruşturmanın açılmasını isteyen Prof. Dr. K.K.' ya ise “kurumun huzurunu bozmaktan” kınama cezası verdi.

K.K. bu karara itiraz edince de, “geç şikayet ettiği” için üniversiteye usulsüz kayıtlar yapılmasına neden olduğu gerekçesi ile itirazı reddedildi. Bunun üzerine Aydın 2. İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucu K.K.'ya verilen kınama cezası iptal edildi. Bu gelişmelerden sonra, fakültenin sınav sonrası yerleştirme işlemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığından alınarak dışarıdan hizmet alımı ile yapılmaya başlandı.