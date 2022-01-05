Üniversitedeki bağımlılık anketine, fişleme tepkisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(EBYÜ) tarafından akademik personelin katılımının istendiği 'Bağımlılık Durum Tespiti' anketi tepki çekti.

Orhan BOZKURT

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Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörlüğü, internet üzerinden akademisyenlere yönelik bir anket başlattı. ‘Üniversitemiz Akademisyenlerinde Bağımlılık Durum Tespiti’ başlığı ile tüm akademik personele gönderilen anket soruları ve istenilen bilgiler akademisyenleri tedirgin ediyor.

“YENİ BİR FİŞLEME YÖNTEMİ Mİ?”

Üniversitede görev yapan akademisyenlerde, sigara, alkol, kumar ve internet bağımlılık düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapıldığı belirtilen araştırma tartışma yarattı. SÖZCÜ’ye anket hakkında bilgi veren akademisyenler, ‘tüm bilgiler gizli tutulacaktır’ açıklamasına rağmen fişlenme endişesi yaşadıklarını söyledi.

SÖZCÜ’nün ulaştığı ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen akademisyenler, “Bu ankette özel hayatımıza dair bazı sorular yöneltiliyor. Kişileri tamamen töhmet altında bırakacak bilgiler isteniyor. Kurum tarafından konu hakkında detaylı bilgilendirme ve açıklama yapılmıyor. Bu anketin, çalışanları fişlemeye yönelik bir anket olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

“AİLELERİMİZ HAKKINDA DA BİLGİ İSTENİYOR”

EBYÜ’da görev yapan akademisyenler, anket aracılığı ile aileleri hakkında da özel bilgiler istenildiğini belirterek, “Tarafımıza gönderilen bu ankette istenen bilgiler, kimliğimizi ortaya çıkarabilecek bilgiler olup, cevaplanması talep edilen bilgilerin çoğu kanunen suç teşkil edebilecek nitelikte.

Akademik camiaya böyle bir anket uygulanması hiç doğru değil. Çünkü istenilen bilgiler sadece bizimle alakalı değil, ailemiz hakkında da bilgiler isteniyor. Elde edilecek bu bilgilerin hangi amaçlarla kullanılacağını bilmiyoruz. Bu durum özel hayatın gizliliğine ve kişisel bilgilerin korunmasına aykırı. Rektörlükten açıklama bekliyoruz “diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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