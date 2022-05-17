Üniversiteli kız ile komşusu arasındaki davada savcı: Hakaretler karşılıklı

İzmir'de komşusu olan genç kızlara 'Üzerinize mermi boşaltacağım' dediği gerekçesiyle hakkında 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan D.Ö. ile aynı olay nedeniyle hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan dava açılan Sevda Berna Güntekin için savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, hakaretin karşılıklı olması nedeniyle hem D.Ö. hem de Sevda Berna Güntekin'in bu suçtan beraatlarını talep etti.

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Üniversite öğrencileri Sevda Berna Güntekin ve Derya Kılıç, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Nisan’da, Konak ilçesindeki evlerinde otururken gelen sesleri duyup, balkona çıktı. Pencereden kendilerine seslenen yan binadaki komşuları D.Ö. iddiaya göre kendilerine silah gösterdi.

“YÜZÜNÜZE TÜKÜRÜP CORONA VİRÜS BULAŞTIRACAĞIM”

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Sevda Berna Güntekin verdiği ifadede, “Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım diye bağırdı. Kendisi alkollüydü. Bize, ‘Sizi kızıl bir kadına dövdüreceğim. Yüzünüze tükürüp corona virüs bulaştıracağım. Donunuzu indirip videoya çekeceğim’ gibi laflar etti. Biz içeriye girince de ‘Çıkın dışarı olar’ diyerek bağırdı. Ben polisi ararken, o sırada ev arkadaşım Derya Kılıç bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti” dedi.

Güntekin ile Kılıç, gelen polislerle emniyete gidip D.Ö.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis D.Ö.’yü gözaltına aldı. Sonraki süreçte Kılıç, D.Ö. hakkındaki şikayetini geri çekti.

“TABANCA DEĞİL, SİGARA SARMA MAKİNESİYDİ”

Olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, D.Ö.’nin de ifadesini aldı. D.Ö., “Söylediğimi iddia ettikleri hiçbir şeyi söylemedim. Elimdeki de tabanca değil, sigara sarma makinesiydi. Asıl onlar bana küfür edip, ‘Senin anneni dağa kaldıracağız. Seni şişenin üzerine oturtacağız’ gibi laflar ettiler” diye konuştu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, D.Ö. hakkında ‘silahla tehdit’ ve ‘hakaret’, Sevda Berna Güntekin hakkında ise ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından dava açtı.

‘ONLAR BENİ TEHDİT ETTİ’

Davanın önceki duruşmalarında ifadesi alınan D.Ö., olay günü pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğunu belirterek, “Annem apartmanın çatısındaydı. ‘A…s…’ diye bir küfür gelince cama çıktım. Sevda Berna Güntekin’in elinde limon vardı. Bana ‘keltoş’ gibi laflar söyleyip dalga geçerek, küfürler savurmaya başladı. Karşılıklı küfürleştik. Sonra Derya Kılıç videoya çekmeye başladı. Kesinlikle tehdit etmedim, sadece karşılıklı küfürleşme oldu. Tabancayla tehdit ettiğim de doğru değildir, Sevda bana ‘Elindeki silah mı’ diye sorunca ben de o sırada elimde olan sigara sarma makinesini gösterip, ‘Aha bak mermiyi dolduruyorum’ dedim, onlar benimle dalga geçince ben de onlarla geçmek istedim. Savcılıkta da verdiğim ifadedeki gibi, asıl onlar beni tehdit etti” ifadesini kullandı.

HER İKİ TARAFA DA ‘TEHDİT’ SUÇUNDAN CEZA İSTEMİ

Davanın İzmir 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, hakaretin karşılıklı olması nedeniyle hem D.Ö. hem de Sevda Berna Güntekin’in bu suçtan beraatlarını talep etti. Savcı, D.Ö.’nin ‘silahla tehdit’ değil, ‘tehdit’ suçundan ceza almasını istedi. Güntekin’in de ‘tehdit’ suçundan cezalandırılması talep edildi. (DHA)

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